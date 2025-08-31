Trafic foarte aglomerat pe DN 1, pe sensul Braşov-Bucureşti

Pe DN 1, pe sensul Braşov-Bucureşti, traficul rutier este foarte aglomerat, duminică după-amiază, începând din Predeal, astfel că poliţiştii rutieri din Braşov le recomandă şoferilor ruta alternativă DN 1A Braşov-Săcele-Cheia-Ploieşti.

”La acest moment, traficul auto este foarte aglomerat şi circulaţia se desfăşoară îngreunat pe DN 1, pe direcţia Braşov-Bucureşti, începând cu localitatea Predeal”, a informat, duminică după-amiază, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov.

Astfel, pentru asigurarea unei bune fluenţe, au fost constituite dispozitive de Poliţie Rutieră în municipiul Braşov, zona Dârste, în Staţiunea Predeal, la intersecţia DN 1 cu DN 73A, şi la intersecţia DN 73 cu DN 73A (Râşnov).

Poliţiştii rutieri recomandă şoferilor utilizarea rutei alternative

Poliţiştii rutieri recomandă şoferilor utilizarea rutei alternative DN 1A (Braşov-Săcele-Cheia-Ploieşti), în vederea scăderii timpilor de aşteptare în coloana formată pe DN 1.

Pentru a diminua riscul de incidente produse în trafic, Poliţia Braşov le recomandă şoferilor să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren, precum şi semnalizarea rutieră temporară, să planifice din timp traseul şi să ia în calcul rutele alternative pentru evitarea zonelor aglomerate, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de autovehiculul din faţă, să evite manevrele de depăşire riscante şi să manifeste prudenţă în trafic.

Citeşte şi: „Cea mai bogată prinţesă din Europa” s-a căsătorit



