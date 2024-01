Românii se înghesuie să doneze sânge, după majorarea valorii tichetelor

Românii se înghesuie să doneze sânge, după ce de la 1 ianuarie a fost majorată valoarea tichetelor pentru donatori, de la 67 lei la 280 de lei. Față de anul trecut, numărul celor interesați a crescut chiar și de zece ori în unele orașe din țară. Întrucât stocurile de sânge au ajuns să depășească necesitatea din spitale, unele centrel de transfuzie sanguină anunță că donatorii vor fi amânați, informează Digi24.

Dacă în anii trecuți, la începutul lunii ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguină Bistrița se prezentau cel mult cinci persoane/zi, anul acesta numărul donatorilor a crescut de aproape zece ori.

„Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când am avut maxim 5 donatori pe zi, anul acesta e plin la noi. De obicei, la început de an, lumea nu prea vine la centru. În medie, într-o zi normală, avem în jur de 15 donatori într-o zi. În 2024, în schimb, am avut câte 40-50 de donatori pe zi”, a explicat, pentru Bistriteanul.ro, Adina Beudean, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bistrița.

Tocmai de aceea, instituția medicală a decis ca în zilele de 8 și 9 ianuarie, să interzică donarea de sânge în cazul donatorilor cu grupa A II RH pozitiv. „Stocul pentru aceste componente sanguine depășește momentan necesitatea”, se arată în mesajul afișat pe ușa instituției, dar și pe rețelele sociale.

Afluxul a determinat limitarea numărului de donatori

O situație similară se înregistrează și la Sibiu, unde Centrul de Transfuzie Sanguină a decis să limiteze numărul donatorilor la cel mult 60 de persoane pe zi. Prioritate o au donatorii fideli, scrie Sibiu Independent.

„Datorită creșterii fluxului de donatori în această perioadă, pentru buna gestionare a resurselor, vă rugăm să urmăriți pagina noastră de Facebook, unde vom posta necesarul pe grupe de sânge. Numărul donatorilor va fi restricționat la maximum 60/zi și vor avea prioritate donatorii fideli. Când se atinge limita, se oprește accesul la fișier. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, au transmis, pe rețelele sociale, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Sibiu.

Și în Alba, odată cu începerea noului an, numărul celor care vor să doneze sânge a explodat. Întrucât capacitatea de recoltare și stocare a sângelui a ajuns la limită, ba chiar a fost depășită, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină le transmit oamenilor: „Având în vedere faptul că numărul donatorilor de sânge a crescut zilnic, depășind capacitatea de recoltare, prelucrare, testare și stocare, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba va lua urmatoarele măsuri începând cu data de 08 ianuarie 2024: pentru grupele de sânge la care stocurile sunt mari CTS Alba își rezerva dreptul de a amana de la donare, donatorii cu grupele respective în functie de necesități. Aceste informații vor fi obținute de la fișier”, au transmis reprezentații unității medicale, citați de Alba24.ro.

Condiții pentru donarea de sânge

Condițiile pentru a putea dona sânge sunt următoarele: vârsta: 18-60 ani; greutate: femei – între 50 și 100 kg / bărbați – între 55 și 110 kg; pulsul: 60-100 bătăi pe minut; să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.); să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere); să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile; să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate); să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni; să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după); să nu consumați alcool cu 48 h înaintea donării.

Valoarea tichetelor pentru donatorii de sânge a crescut de patru ori de la 1 ianuarie 2024, de la 9,75 de lei la 40 de lei. În total, un donator primește șapte tichete, în valoare de 280 de lei.

