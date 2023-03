IRC Oltenia, în coada clasamentului la capitolul controale şi amenzi

În contextul cutremurelor din judeţul Gorj, resimţite şi la Craiova, am întrebat Inspectoratul de Stat în Construcţii câte controale a făcut, în 2022, în Dolj, dar şi ce neconfomităţi au fost găsite. Instituţia ne-a oferit informaţii succinte, fără să intre în detalii. Am mers mai departe şi am verificat raportul pe 2022 al ISC. Am descoperit că Inspectoratul Regional în Construcţii Oltenia se află, la cam toate capitolele, pe ultimele locuri la numărul de sancţiuni aplicate.

Instituţia nu a fost prea darnică în declaraţii şi nici nu a transmis cu certitudine care au fost ilegalităţile pe care le-au constatat în judeţul Dolj.

„lnspectoratul Județean în Construcții Dolj a efectuat, în anul 2022, în domeniul calităţii în construcții, un număr de 635 de controale. În urma activităţii de control desfășurate, au fost identificate 173 de neconformități, acestea fiind constatate la toate categoriile de construcţii verificate (civile, industriale, edilitare, etc). În urma acestor constatări au lost dispuse măsuri cu termene în consecință și au fost aplicate sancțiunile contravenționale corespunzătoare, după caz. lnstituția noastră nu poate clasifica neconformitățile constatate în funcție de gravitate, acestea fiind stabilite de cadrul legal. Neconformitățile constatate sunt înscrise în procesele-verbale de control, iar îndeplinirea măsurilor se comunică punctual la termenele stabilite în fiecare proces- verbal de control.

Toate aceste aspecte (neconformități si îndepliniri măsuri) sunt evidențiate în instituție prin prisma proceselor-verbale de control și a înscrisurilor ulterioare comunicate de factorii controlați, conform procedurilor de control în baza cărora instituția își desfășoară activitatea. lnspectoratul Județean în Construcții Dolj a aplicat, în anul 2022, sancțiuni contravenționale în valoare de 473.000 lei“, ne-a transmis ISC.

Care a fost cea mai mare amendă din Dolj

Aşadar, chiar dacă am întrebat exact în ce tipuri de construcţii au fost găsite nereguli, ISC s-a limitat să ofere un răspuns general. Ne-a specificat, însă, care a fost cea mai mare sancţiune pe care a acordat-o. „Cea mai mare sancțiune contravențională aplicată a fost de 50.000 lei, fiind acordată pentru depozitarea necorespunzătoare a produselor pentru construcții, precum şi pentru lipsa documentelor care atestă calitatea acestora“, au mai menţionat reprezentanţii instituţiei.

Am fost curioşi să aflăm cum arată activitatea generală a ISC cu privire la zona Olteniei, iar analiza raporturilor trimestriale publicate pe site-ul instituţiei arată că acţiunile de control în Oltenia nu aduc prea multe sancţiuni, comparativ cu alte zone ale ţării.

Cum a arătat activitatea IRC Sud-Vest Oltenia în 2022

Dacă ne uităm pe raporturile trimestriale publicate pe site-ul instituţiei vedem că Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Vest Oltenia se află mereu pe ultimele locuri din clasament când vine vorba de numărul controalelor, dar şi de cel al sancţiunilor. În trimestrul I al anului 2022, de exemplu, la capitolul control în proiectare, IRC Sud-Vest Oltenia a făcut nouă verificări, a găsit cinci neconformităţi, au luat cinci măsuri, însă nu au acordat nici măcar o sancţiune.

La controlul în execuţie, activitatea a fost mai productivă, făcându-se 361 de controale, în urma cărora au fost găsite 131 de nereguli. Au fost date 42 sancţiuni, în valoare de 359.000 de lei. La categoria „urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor“ au fost făcute 31 de controale şi descoperite 36 de neconformităţi, însă nu s-a dat nicio sancţiune fiindcă au fost luate măsurile necesare de către cei prinşi în ilegalitate.

Şirul categoriilor cu zero sancţiuni continuă

IRC Oltenia a făcut, tot în primul trimestru din 2022, 36 de controale privind urmărirea comportării în exploatarea construcțiilor. Şi aici s-au găsit 31 de ilegalităţi, fiind luate de 36 de măsuri. Însă, când a venit vorba să îi ardă la buzunar pe cei care au încălat legea, IRC nu a mai acordat nicio sancţiune. Tot fără sancţiuni au rămas şi verificările cu privire implementarea sistemului de management al calității în construcții, cele din domeniul performanței energetice a clădirilor, domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, dar şi controalele la laboratoarele de încercări în construcții.

Două sancţiuni, în valoare de 2.000 de lei, au fost acordate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului și al autorizării executării lucrărilor de construcții. Alte trei amenzi, cu valoare totală de 5.000 de lei, s-au dat în domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții, al stațiilor de producere betoane, mixturi asfaltice, agregate minerale și al laboratoarelor de analize și încercări în construcții. După 16 controale la stațiile de producere betoane, mixturi asfaltice și agregate minerale s-au dat două amenzi în valoare de 20.000.

Trimestrul II, la şapte categorii – zero amenzi

În trimestrul II, la şapte din zece categorii, IRC nu a dat nici măcar o sancţiune în Oltenia. Doar la trei capitole au fost date amenzi. În urma a 411 verificări în ceea ce priveşte execuţia lucrărilor au fost date 34 de amenzi, în cuatum de 304.000 de lei. Alte 10 amenzi s-au dat în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului și al autorizării executării lucrărilor de construcții, în valoare de 61.000 de lei. Şi în urma verificărilor în domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții s-au dat două sancţiuni în cuatum total de 80.000 de lei.

Pentru trimestrele III şi IV, doar informaţii generale

Pentru trimestrele III şi IV, ISC a peferat să facă publice doar informaţii generale şi nu a mai transmis situaţia pentru fiecare zonă a ţării în parte. Astfel, potrivit instituţiei, în cursul trimestrului III – 2022, au fost efectuate 5.439 de activități de control, care se raportează la un număr de 183.234 obiective de investiții înregistrate în evidențele inspectoratelor județene în construcții, respectiv a Inspectoratului în Construcții al Municipiului București, pe baza comunicării făcute de către investitori privind începerea execuției lucrărilor de construcții.

Potrivit atribuțiilor specifice, suplimentar activităților de control se desfășoară activități de avizare lucrări publice, emitere acorduri pentru intervenții asupra construcțiilor existente, autorizare laboratoare de încercări în construcții, autorizare responsabili tehnici cu execuția și diriginți de șantier, soluționare petiții, participare în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, intervenții în caz de calamități și accidente tehnice în exploatare, fapt ce determină înregistrarea unui număr total de 17.476 activități. În urma acestora au fost constatate 3.144 deficiențe, pentru care au fost dispuse 3.075 măsuri și aplicate 562 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 5.309,50 mii lei.

În cursul trimestrului IV – 2022, ISC spune, că s-au efectuat 5.919 de activități de control. În urma acestora, au fost constatate 3.553 de deficiențe, pentru care au fost dispuse 3.472 măsuri și aplicate 587 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 5133,75 mii lei.

