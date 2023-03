Caz incredibil la DIT Craiova. Poprire pe pensie pentru o motoretă deținută în urmă cu 50 de ani

Situație delirantă la Direcția de Impozite și Taxe (DIT) Craiova. Unui bătrân de 74 de ani i s-a pus poprire pe pensie pentru că nu ar fi plătit impozitul unei motorete pe care acesta a deținut-o în urmă cu aproximativ 50 de ani.

Un bătrân de 74 de ani, din Craiova, s-a trezit cu poprire pe pensie, în luna octombrie a anului trecut. Supărat că nu poate să își ridice pensia de pe card, a mers la Direcția de Impozite și Taxe să ceară explicații, fiindcă nu știa să fie dator cu vreun leu. Ajuns în fața unui funcționar al instituției, a aflat cu stupoare că este dator cu 1.550 de lei. Era vorba despre impozitul calculat din 2012 până în 2022, pentru o motoretă pe care bărbatul o avusese în tinerețe, adică cu aproximativ 50 de ani în urmă.

Funcționarii au ridicat din umeri

Șocată de cele întâmplate, fiica bătrânului, Carmen M., ne-a povestit întreaga situație, după ce a citit articolul din GdS de zilele trecute, despre impozitarea suplimentară a unui beci după cinci ani și impunerea de majorări.

„În luna octombrie 2022, tatăl meu, Constantin M., s-a dus să își ridice pensia de pe card, însă era poprită. El nu știa despre ce este vorba. Vă dați seama cât de necăjit a fost când nu a putut să își ridice pensia… . Părinții mei sunt bătrâni, au nevoie de medicamente. Pensia oricum nu depășește 2.000 de lei, imaginați-vă cât a fost de greu. A mers disperat, pe jos, din Catargiu până în Piața Centrală, la impozite, să vadă despre ce era vorbă. Vă spun sincer: el nu prea aude foarte bine, este în vârstă, și nu se urcă în autobuz fiindcă îi e teamă că nu coboară unde trebuie. Așa că această situație l-a făcut să meargă pe jos, ca să încerce să rezolve problema.

Când a întrebat la DIT de unde până unde i s-a pus poprire, fiindcă el era cu plata la zi, i s-a spus că din cauza unei motorete. Când a auzit, el i-a spus doamnei respective că a avut motoretă în urmă cu 50 de ani, la care funcționara i-a răspuns: aia, aia. În tinerețile lui și-a cumpărat o motoretă, pe care a vândut-o după trei luni. Abia și-a amintit de ea. La vremea aceea, se făceau chitanțe de mână, nu era nimic digitalizat. Însă, până în 1975 a mai plătit impozit la ea, fiindcă primea mereu acasă că are de plată. Apoi a scăzut-o, însă nu aș ști să vă spun cum a făcut acest lucru la vremea aceea“, ne-a povestit fiica bătrânului.

Lăsat fără bani, în prag de iarnă

Problema nu i-a fost soluționată bărbatului în momentul în care a mers la DIT prima dată. Așa că în fiecare lună i-au fost opriți din pensie în jur de 500 de lei.

„S-a trezit că are de plată 1.550 de lei, impozit calculat din 2012. Până acum el nu a mai primit absolut nicio înștiințare că ar avea așa ceva de plată. Așadar, i-au oprit un sfert din pensie pe octombrie, noiembrie și decembrie. Adică exact în lunile foarte grele ale anului, când încep și facturile mari, sunt sărbătorile de iarnă. Am fost foarte supărată pe situație, mai ales când îi vedeam așa necăjiți. Am mers la DIT și le-am solicitat să îmi spună și mie în baza a ce documente i s-a impus să plătească acest impozit. Asta din moment ce el nu a primit niciodată acasă vreo adresă, vreo întâmpinare că ar avea ceva de plată. Mai ales că părinții mei merg la fiecare început de an și își achită toate taxele și impozitele. Toată lumea de la ghișee a ridicat din umeri“, a mai spus Carmen M.

Niciun document pus la dispoziție

Femeia mai spune că funcționarii de la DIT au fost incapabili să ofere explicațiile necesare sau să pună la dispoziția bătrânului documentele care au stat la baza impozitării motoretei, după atâta amar de vreme.

„După ce nu au fost în stare să ne pună la dispoziție actele în baza cărora a fost calculat impozitul, am mers la poliție să îi rog să îmi dea un document care atestă faptul că el nu figurează cu vreun automobil. Inițial mi-au spus că nu pot să îmi ofere nimic fără să avem datele mobrei respective. Era nevoie de un număr de înmatriculare sau o serie de șasiu.

Am mers din nou la DIT să îmi dea aceste date din dosar și mi-au spus că nu le au. I-am întrebat încă o dată în baza a ce îl impozitează dacă ei nu dețin aceste date. Nu a fost nimeni în stare să îmi răspundă. În sfârșit, am făcut o nouă adresă către poliție. Le-am explicat în detaliu situația și mi-au dat un document care atestă că tatăl meu nu figurează cu vreun autovehicul. Însă, poliția nu are arhiva atât de veche să caute și situația din urmă cu atâția zeci de ani“, a mai menționat Carmen M.

Propunere jenantă din partea DIT

Lupta cu incompetența nu s-a oprit aici. După ce a depus actul de la poliție la Direcția de Impozite și Taxe Craiova, reprezentanții instituției au găsit o soluție tot în favoarea lor. Apoi, au revenit asupra problemei, însă bătrânul nu și-a recuperat banii nici până azi (n.r. – miercuri, 1 martie).

„Cu adresa aceea, tata a mers iar la DIT, i-au spus că l-au scos din evidență și i-au propus, inițial, să îi compenseze cu impozitul la casă. Cu alte cuvinte, tata să își plătească impozitul pe vreo 5 ani, în avans. El a plecat de acolo amărât, a venit acasă și mi-a spus ce s-a întâmplat. Nu am mai apucat să merg eu încă o dată, că a venit acasă, pe 10 februarie, încă o adresă prin care i se spune că îi dau banii înapoi. Însă, până acum nu i-a intrat nimic în cont.

Așteptăm data la care o să îi vină următoarea pensie să vedem dacă se întâmplă ceva. Cert este că ei s-au grăbit să îi pună proprire și să îl lase fără bani. Dar când să îi înapoieze nu se grăbesc deloc. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre niște bătrâni. Ei au nevoie de medicamente, au facturi de plătit, trebuie să aibă și hrană. Le-a fost foarte greu fără cei aproximativ 500 de lei“, a adăugat Carmen M. .

Gazeta de Sud a încercat să ia legătura cu directorul de la Direcția de Impozite și Taxe, Emil Gaviloiu, însă acesta nu a răspuns. Mai mult, am trimis o solicitare pe email, pe adresa instituției, prin intermediul căreia am întrebat cum a fost posibilă o asemenea situație, însă până la închiderea ediției nu am primit un răspuns. Vom reveni cu punctul de vedere al instituției imediat ce va ajunge pe adresa redacției.