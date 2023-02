Un craiovean ne-a sesizat faptul că a fost somat de Direcţia de Impozite şi Taxe Craiova să plătească o taxă retroactivă, pe cinci ani, cu majorări, pentru un beci. Motivul ar fi acela că Direcţia de Taxe şi Impozite nu ar fi calculat bine impozitul pe pivniţa casei craioveanului, iar acum acesta susţine că trebuie să plătească greşelile celor de la DIT. Aberant este faptul că pentru datoria despre care nu a ştiut nimic timp de cinci ani, bărbatul fiind mereu la zi cu plata taxelor, acum i se percep şi majorări. Direcţia de Taxe Craiova susţine că, indiferent de cine a greşit, legea nu îi scapă pe contribuabili de impunerea majorărilor.

„Mă pun să plătesc diferenţa de impozit, dar şi majorări“

Un bărbat din Craiova este revoltat după ce Direcţia de Impozite şi Taxe Craiova i-a trimis o decizie de impunere pe cinci ani, pentru o diferenţă de impozit care nu a fost calculat corect şi la timpul potrivit. Chiar dacă Marius Ciunel spune că a fost mereu cu plata impozitelor la zi, pentru această taxă necalculată de DIT la timp i s-au impus şi majorări de 50.66 de lei.

„Din câte am reuşit să aflu, la Direcţia de Impozite şi Taxe a venit Curtea de Conturi şi le-a trasat nişte măsuri. Practic, le-a transmis că au impozitat greşit nişte beciuri, fără să ţină cont de o prevedere din Codul Fiscal din 2016. M-am dus la director şi l-am întrebat de ce să plătească cetăţenii nişte majorări de întârziere, din vina unor inspectori. Inspectorul ar fi trebuit să aplice prevederile acelea din Codul Fiscal, însă nu a făcut-o. Şi sunt sigur că nu sunt singurul caz. Acum Curtea de Conturi a descoperit lucru acesta şi le-a spus să o ia din urmă pe cinci ani, că mai mult nu se poate, şi să îi impoziteze pe cetăţeni ţinând cont de acea prevedere. Acum mă pun să plătesc diferenţa de impozit, dar şi majorări.

Nu este vorba despre o sumă mare, este chiar mică. Însă mă deranjează că se impun majorări. Sunt de acord să plătesc diferenţa de impozit, chiar dacă nici pentru aceasta nu sunt de vină eu. Dar nu văd de ce să plătesc majorări, din moment ce eu am fost în fiecare an cu plata la zi. Deci nu am ştiut că aş mai avea altceva de plată, fiindcă nici nu există altceva de plată. Şi-au dat ei seama că nu l-au încadrat corect beciul, iar acum mă pun să plătesc şi majorări. Şi sunt sigur că nu sunt doar eu în această situaţie. Ca să nu mai spun că am fost tratat cu suprioritate de către conducerea DIT“, ne-a povestit craioveanul Marius Ciunel.

Ce i-a răspuns Direcţia de Impozite şi Taxe

Contrariat de această situaţie, craioveanul a întrebat reprezentanţii direcţiei cum a fost posibil să fie impozitat după cinci ani, chiar dacă el şi-a declarat proprietatea încă de când a intrat în posesia ei. În răspunsul primit, aceştia i-au explicat că pivniţa nu a fost încadrată corect în momentul în care s-a făcut calculul iniţial. Astfel, după cinci ani, Curtea de Conturi a descoperit acest lucru şi i-a pus să recalculeze impozitul.

„În urma controlului Curţii de Conturi, au fost identificate imobile cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire, condiţii îndeplinite cumulativ, care deţin încăperi amplasate la subsol, demisol, printre care se enumeră şi pivniţele. Întrucât imobilul aflat în proprietatea dumneavoastră se încadrează la prevederile art. 457, alin. 2, litera E din Legea 227/2015, prvind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal, în vederea stabilirii în mod corect a impozitul pe clădiri datorat, a procedat la rectificarea încadrării încăperii cu destinaţie „pivniţă“ din clădire fără instalaţii, în clădire cu instalaţii“, se arată în răspunsul oferit bărbatului.

Aşadar, în răspunsul primit de craiovean, DIT a recunoscut că beciul nu fusese încadrat corect. Drept urmare, nici impozitul nu a fost calculat aşa cum trebuia.

Directorul nu vrea să spună la cine este greşeala

Gazeta de Sud a luat legătura cu directorul instituţiei. Acesta a refuzat să spună exact a cui a fost vina pentru această greşeală. Ba chiar a susţinut că eroarea ar fi putut veni din partea contribuabilului. „Corecţii şi recalculări se fac în fiecare zi. Sunt zeci de tipuri de corecţii. La noi sistemul de impozitare este declarativ. E foarte important ce trece cetăţeanul pe declaraţie. De asemenea, sunt şi actele care se depun la dosar. Prin deciziile anuale, noi stabilim impozitele pe care oamenii le au de plată.

Deciziile sunt emise sub rezerva verificării ulterioare. Aceasta se încheie când se face termenul de prescripţie sau când se face control fiscal. Anual se fac verificări. În acest caz s-au făcut verificări şi s-a constatat că o parte din clădirea cetăţeanului nu era impozitată corespunzător. Nu există să stabilim acum cine a greşit. Poate contribuabilul nu şi-a completat cum tebuie declaraţia. Sau cineva de la taxe şi impozit nu a introdus-o corect în sistemul informatic“, ne-a spus Emil Gavriloiu, directorul de la Taxe şi Impozite Craiova.

Greşelile de la DIT, plătite cu majorări de contribuabili

Am insistat şi l-am întrebat pe directorul instituţiei dacă bărbatul care se confruntă cu această problemă şi-a modificat ceva în declaraţia făcută la Taxe şi Impozite, din 2015 până în 2021, cu privire la proprietatea deţinută. Însă, ne-am lovit tot de un răspuns general. Mai mult, Emil Gavriloiu a susţinut că, indiferent cine este de vină pentru o astfel de eroare, ponoasele sunt plătite tot de contribuabil. Emil Gavriloiu a preferat să ne spună cum se fac corecţiile, menţionând că nu poate să vorbească despre un contribuabil anume. Precizăm că, în momentul în care i-am solicitat un punct de vedere cu privire strict la situaţia lui Marius Ciunel, directorul de la Taxe şi Impozite ne-a transmis să revenim a doua zi pentru a avea timp să studieze dosarul. A doua zi, însă, răspunsul a fost unul general, fără ca acesta să ne spună de unde a apărut eroarea.

„Contribuabilul trebuie să îşi completeze corect pe declaraţie toate câmpurile care i se cuvin. Dacă se bifează incorect un câmp, acesta este introdus în evidenţa fiscală. Apoi se emit, anual, deciziile de impunere cu taxele şi impozitele calculate conform declaraţiei.

Eu nu pot să discut despre declaraţia acestui cetăţean sau dacă operatorul de la taxe nu a introdus declaraţia corect. Actele administrative pentru acest cetăţean au fost emise şi i-au fost comunicate. Dumnealui are o problemă cu accesoriile (majorările). Însă, nu se pot emite decizii de impunere pe trecut, fără să se calculeze şi accesorii. Nu există nicio prevedere legală, indiferent dacă este vina contribuabilului sau a funcţionarului, care să scutească contribuabilul de aceste majorări. Sunt obligatorii, nu contează a cui este vina. Legea nu specifică acest lucru. Din moment ce aceste taxe se stabilesc pentru trecut, ele au un termen de plată. Dacă nu se respectă termenul, se impun majorări“, ne-a mai precizat Emil Gavriloiu.

Cu alte cuvinte, o direcţie de impozite şi taxe, oricare ar fi ea, poate profita de această portiţă legislativă şi să poate greşi, chiar şi intenţionat, pentru ca peste cinci ani să facă o corecţie şi să încaseze impozit plus majorări.

Situaţie similară, în 2016

O situaţie similară s-a întâmplat şi în 2016, când mai mulţi craioveni au fost puşi să plătească sute de lei pentru datorii restante rezultate din taxele pentru autorizațiile de construire, care fuseseă emise în ultimii cinci ani. Asta deși vina pentru acea situație aparținea Direcției de Urbanism a municipalității, care a calculat greșit sumele de plată. Totul a ieșit la iveală tot după un control al Curții de Conturi. Instituţia a stabilit că primăria avea de încasat, suplimentar, 588.000 de lei din acele taxe. În loc să-și asume greșeala, municipalitatea le-a trimis craiovenilor, la vremea respectivă, prin intermediul Direcției de Urbanism, răvașe în care îi anunța cât mai au de plată, inclusiv penalitățile de întârziere.