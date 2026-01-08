China intensifică represiunea împotriva creștinilor: arestări și demolări de biserici

O biserică protestantă influentă din China a raportat arestarea a nouă lideri proeminenți în urma unei operațiuni a autorităților, parte a unui val tot mai amplu de represiune împotriva mișcării clandestine a bisericii. Cinci dintre cei arestați au fost eliberați până miercuri, însă patru, inclusiv Li Yingqiang și soția sa Zhang Xinyue, rămân în detenție, potrivit BBC.

Demolarea Bisericii Yayang în Wenzhou

La peste 1.600 km distanță, autoritățile au început să demoleze clădirea Bisericii Yayang, mobilizând sute de ofițeri de poliție și utilaje grele. Orașul Wenzhou, cunoscut drept „Ierusalimul Chinei” pentru numărul mare de creștini, a fost supus unei mobilizări masive pentru a controla zona și a împiedica fotografierea sau înregistrarea evenimentelor.

Contextul represiunii religioase

Guvernul chinez impune ateismul de stat și cere ca toate bisericile să se alinieze ideologiei partidului. Represiunea a devenit mai rapidă și mai strictă decât în trecut, când liderii erau avertizați înainte de a fi reținuți. Campanii similare au vizat și Biserica Covenantului Ploii Timpurii și Biserica Sion, cu zeci de lideri și membri arestați în ultimele luni și ani.

Reacții internaționale

Organizațiile creștine și pentru drepturile omului, precum ChinaAid și Human Rights Watch, au condamnat represiunile și au solicitat eliberarea deținuților religioși. Cercetători precum Yalkun Uluyol avertizează că guvernul chinez sub Xi Jinping a intensificat „sinicizarea religiilor”, limitând libertatea religioasă și supraveghind strict activitățile online și predicile religioase.

Situația este în desfășurare

Bisericile afectate continuă să se întrunească online și să transmită predicile înregistrate, în timp ce autoritățile își mențin presiunea asupra comunităților creștine neaprobate de stat. Situația rămâne dinamică, iar organizațiile internaționale cer monitorizarea atentă a libertății religioase în China.

