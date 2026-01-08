Polițiștii din Rovinari au intervenit într-un caz de violență domestică

Polițiștii din Rovinari au fost sesizați prin apel 112 de o femeie de 40 de ani, din comuna Negomir, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de concubinul său, de 46 de ani.

Din primele verificări efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit că, în timp ce se aflau în stația de autobuz din satul Paltinu, în urma unui conflict spontan. Bărbatul ar fi lovit-o de mai multe ori cu o scândură în zona membrelor inferioare și ar fi tras-o de păr pe femeie.

Victima a refuzat să se deplaseze la unitatea medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, constatând că există pericol iminent, și a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Citește și: Concurs județean dedicat lui Mihai Eminescu, organizat la Craiova de Ziua Culturii Naționale