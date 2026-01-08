-0.5 C
Craiova
joi, 8 ianuarie, 2026
Olt: Accident rutier pe DJ 543, în afara comunei Izbiceni: cinci persoane rănite

De Mariana BUTNARIU
Un accident rutier s-a produs, azi, pe Drumul Județean 543, în afara comunei Izbiceni, județul Olt. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apel la 112 cu privire la producerea evenimentului.

La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia, care au demarat cercetările. Din primele verificări, s-a stabilit că un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani, din comuna Izbiceni, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un tânăr de 29 de ani, din aceeași localitate. Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite în cursul anchetei.

În urma impactului, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la o unitate spitalicească.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

