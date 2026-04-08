Zeci de morţi şi sute de răniţi la Beirut, după cele mai violente atacuri israeliene de la începutul războiului

Israelul a lansat miercuri o serie de atacuri aeriene asupra Beirutului, vizând mai multe cartiere ale capitalei libaneze, precum şi suburbiile sale din sud, bastion al Hezbollahului. Atacurile, cele mai violente de la începutul războiului de la începutul lunii martie, au provocat „zeci de morţi şi sute de răniţi”, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Liban.

Precizând că este vorba de un bilanţ preliminar, ministerul a denunţat „o escaladare periculoasă”. Acesta a făcut apel la locuitorii din Beirut să elibereze „de urgenţă” drumurile pentru ambulanţe.

„Blocajele rutiere cauzate de valul de atacuri fără precedent ca număr şi intensitate” lansate de Israel „împiedică operaţiunile de salvare”, a declarat ministerul într-un comunicat, subliniind că „este” necesar şi foarte urgent să se elibereze traficul în faţa ambulanţelor care se îndreaptă spre zonele afectate.

Prim-ministrul libanez cere ajutor

Prim-ministrul libanez, Nawaf Salam, a făcut apel miercuri la „prietenii Libanului” să intervină pentru a opri atacurile israeliene care au provocat într-o singură zi zeci de morţi şi sute de răniţi.

„Toţi prietenii Libanului sunt chemaţi să ne vină în ajutor pentru a opri aceste atacuri prin toate mijloacele”, a declarat Nawaf Salam într-un comunicat, după ce Israelul a anunţat că a lansat „cel mai mare atac coordonat” împotriva Hezbollah de la declanşarea războiului americano-israelian împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Israelul a anunțat că armistițiul nu se aplică în Liban

Israelul, care anunţase că din punctul său de vedere armistiţiul încheiat între SUA şi Iran nu se aplică în Liban, a anunţat că a lansat miercuri „cel mai mare atac coordonat” împotriva Hezbollahului.

Armata israeliană a anunţat că a lovit miercuri aproximativ o sută de ţinte Hezbollah în tot Libanul, afirmând că a fost vorba de „cel mai mare atac coordonat” împotriva mişcării proiraniene de la declanşarea războiului americano-israelian împotriva Iranului, pe 28 februarie.

„În decurs de 10 minute şi simultan în mai multe zone, (forţele israeliene au atacat) aproximativ o sută de posturi de comandă şi infrastructuri militare” ale mişcării islamiste libaneze pe teritoriul ţării vecine, se arată într-un comunicat militar israelian.

Inamic al Israelului şi aliat al Teheranului, Hezbollah s-a alăturat războiului regional pe 2 martie.

