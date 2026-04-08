Germania susține că JD Vance e ipocrit când acuză UE de amestec în alegerile din Ungaria

Germania l-a mustrat miercuri pe JD Vance şi l-a acuzat de ipocrizie, respingând acuzaţia vicepreşedintelui SUA că Bruxelles-ul s-ar fi amestecat în alegerile din Ungaria, relatează POLITICO.

Berlinul a afirmat că, dimpotrivă, vizita lui Vance la Budapesta, cu puţin timp înainte de votul de duminică, sugerează că el însuşi ar putea fi vinovat de amestec în alegeri, întrucât a susţinut cu tărie guvernul populist-naţionalist.

„Respingem acuzaţia adusă de vicepreşedintele SUA, JD Vance, la un eveniment din Ungaria” cu privire la amestecul UE, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, Sebastian Hille, într-o conferinţă de presă.

„Aş dori să subliniez – întrucât Vance se plânge de presupusa amestecare a UE în alegeri – că vicepreşedintele SUA s-a aflat în Ungaria cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt vorbeşte de la sine cu privire la cine se amestecă”, a adăugat el.

Vance i-a criticat pe „birocraţii de la Bruxelles“

Aflându-se marţi alături de premierul maghiar Viktor Orbán la Budapesta, Vance a susţinut că „ceea ce s-a întâmplat în această ţară, ceea ce s-a întâmplat în mijlocul acestei campanii electorale, este unul dintre cele mai grave exemple de amestec străin în alegeri pe care le-a văzut vreodată sau despre care a citit vreodată”.

Vance a criticat, de asemenea, „birocraţii de la Bruxelles, care au făcut tot ce au putut pentru a ţine captiv poporul maghiar, pentru că nu le place liderul, care a apărat de fapt poporul maghiar”.

După ce l-a susţinut cu toată convingerea pe Orbán, vicepreşedintele s-a confruntat cu critici imediate din partea opoziţiei maghiare pentru că a încercat să influenţeze alegerile dintr-o altă ţară. Casa Albă îl consideră pe Orbán, cu aşa-numita sa democraţie iliberală, un aliat ideologic cheie în Europa.

Donald Trump, susţinător constant al lui Orbán

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a susţinut pe Orbán de mai multe ori în timpul campaniei, marcând o manifestare neobişnuită de sprijin din partea SUA pentru un lider european care luptă pentru realegere.

Liderul opoziţiei, Péter Magyar, a criticat vizita lui Vance pe X. „Nicio ţară străină nu are dreptul să se amestece în alegerile din Ungaria”, a scris el. „Aceasta este ţara noastră. Istoria Ungariei nu se scrie la Washington, Moscova sau Bruxelles – se scrie pe străzile şi în pieţele Ungariei”, a punctat Magyar.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a declarat, de asemenea, că Friedrich Merz, cancelarul german, nu are „nicio preferinţă” în ceea ce priveşte rezultatul votului de duminică şi va accepta decizia poporului maghiar.

