Bărbat mort după ce autoturismul pe care îl conducea s-a izbit de un copac

Un bărbat de 50 de ani a murit, vineri, după ce autoturismul pe care îl conducea s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. Accidentul s-a pettecut în apropierea localităţii Maxenu, judeţul Buzău.

Un bărbat de 50 de ani din Buzău conducea un autoturism din direcţia Ţinteşti către Maxenu, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcţiei. Maşina a ieşit de pe şosea, izbindu-se de un copac de pe marginea drumului, potrivit IPJ Buzău.

În urma impactului, şoferul a murit. Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

