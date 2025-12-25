(VIDEO) Peste un milion de documente noi, posibil legate de cazul Epstein, descoperite de autoritățile americane

Autoritățile din Statele Unite au descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea avea legătură cu cazul pedofilului Jeffrey Epstein, decedat în 2019. Documentele au fost identificate de FBI și procurorii federali din New York, care au informat Departamentul de Justiție (DoJ) despre amploarea noilor materiale.

Potrivit oficialilor, documentele vor fi publicate în următoarele zile și săptămâni, după ce vor fi analizate și redactate pentru a proteja victimele.

Revizuire juridică amplă înainte de publicare

Departamentul de Justiție a precizat că echipe de avocați lucrează „non-stop” pentru verificarea documentelor.

„Avem avocați care revizuiesc materialele pentru a face corecturile necesare din punct de vedere legal și pentru a proteja victimele. Vom publica documentele cât mai curând posibil”, a transmis DoJ.

Instituția a avertizat că procesul ar putea dura câteva săptămâni, având în vedere volumul uriaș de informații, potrivit BBC.

Presiuni politice și termen legal depășit

DoJ se află sub presiune publică și politică după ce nu a respectat termenul-limită de 19 decembrie, stabilit printr-o lege recent adoptată, care obligă autoritățile să publice toate dosarele legate de Epstein.

Legea privind Transparența Dosarelor Epstein, promulgată de președintele Donald Trump, prevede că documentele trebuie făcute publice, cu excepția informațiilor care ar putea identifica victimele sau afecta anchete penale active.

Critici privind redactările excesive

Publicările anterioare au inclus mii de documente — e-mailuri, fotografii, videoclipuri și rapoarte de investigație — multe dintre ele fiind puternic cenzurate. Acest lucru a generat critici dure din partea legislatorilor din ambele partide.

Robert Garcia, principalul democrat din Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, a acuzat Casa Albă de reținerea „ilegală” a documentelor:

„Vedem zilnic minciuni, incompetență, termene ratate și redactări ilegale”, a transmis acesta.

Nume de potențiali complici, menționate în documente

Conform informațiilor deja publicate, unele documente conțin referiri la posibili co-conspiratori ai lui Epstein. E-mailuri interne ale FBI din 2019 menționează 10 persoane suspectate de implicare, dintre care șase ar fi primit citații oficiale în mai multe state americane.

Identificarea acestor persoane reprezintă un punct-cheie pentru victimele lui Epstein și pentru legislatorii care cer mai multă transparență.

Repercusiuni internaționale ale dezvăluirilor

Cazul Epstein a avut ecouri puternice și în afara SUA. În urma publicării unor documente anterioare:

Peter Mandelson a fost nevoit să demisioneze din funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA;

Prințul Andrew și-a pierdut titlul și a fost obligat să părăsească reședința regală, în urma controversei legate de relația sa cu Epstein.

În cea mai recentă tranșă de documente apare și un e-mail din 2001 adresat complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual de minori.

Un caz care continuă să zguduie instituțiile

Jeffrey Epstein se confrunta cu acuzații federale de trafic sexual de minori atunci când a murit în detenție, în așteptarea procesului. Deși cazul părea închis, noile descoperiri indică faptul că dimensiunea rețelei și responsabilitățile instituționale sunt departe de a fi pe deplin clarificate.

Publicarea completă a documentelor este așteptată să aducă noi revelații și să reaprindă dezbaterea privind justiția, responsabilitatea și protecția victimelor.

Citește și: Crăciunul – Nașterea Domnului, între credință, tradiții și obiceiuri străvechi