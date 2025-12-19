Vâlcea: Bărbat găsit mort în localitatea Malaia

Polițiștii Stațiunii Voineasa au fost sesizați, azi. despre faptul că un bărbat s-ar fi rănit în zona gâtului, în localitatea Malaia, județul Vâlcea.

La sosirea echipajelor, sesizarea a fost confirmată. Victima este un bărbat de 59 de ani, care s-ar fi tăiat cu un obiect tăietor-înțepător în zona gâtului. Din păcate, în urma rănilor suferite, bărbatul a decedat.

Trupul neînsuflețit va fi transportat la o unitate medicală pentru efectuarea necropsiei, necesară pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea unității de parchet competente.

Citește și: Australia lansează un program de răscumpărare a armelor după atacul de la plaja Bondi