Australia lansează un program de răscumpărare a armelor după atacul de la plaja Bondi

Cel mai sângeros atac armat din ultimele decenii

Guvernul australian a anunțat un program de răscumpărare a armelor de foc în urma atacului armat de la plaja Bondi, soldat cu 15 morți și zeci de răniți. Incidentul a avut loc în timpul unui festival evreiesc și a fost comis de doi bărbați înarmați, despre care se crede că ar fi fost motivați de „ideologia Statului Islamic”.

Atacul a fost declarat incident terorist, iar anchetatorii au stabilit că autorii erau o pereche tată-fiu:

Naveed Akram, de 24 de ani, acuzat de 59 de infracțiuni, inclusiv 15 capete de acuzare de crimă și un act terorist,

tatăl său, Sajid, ucis în timpul atacului.

Răspunsul guvernului și controlul armelor de foc

A doua zi după atac, cabinetul național australian – format din reprezentanți ai guvernului federal și ai statelor – a decis să înăsprească legislația privind armele de foc. Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că în Australia există acum peste 4 milioane de arme, mai multe decât în momentul masacrului de la Port Arthur din 1996, soldat cu 35 de morți.

Comisarul poliției federale, Krissy Barrett, a subliniat că unul dintre atacatori deținea șase arme cu permis, în ciuda faptului că locuia într-o suburbie a Sydney. Ea a afirmat că programul de răscumpărare va fi esențial pentru reducerea numărului de arme în circulație, potrivit BBC.

Detalii despre noul program de răscumpărare

Noua schemă va achiziționa arme excedentare, interzise sau ilegale, urmând să fie finanțată 50% de state și 50% de teritorii. Guvernul estimează că sute de mii de arme vor fi colectate și distruse.

Alte măsuri aprobate includ:

limitarea numărului de arme deținute de o persoană

restricționarea licențelor pentru arme de foc cu durată nelimitată

definirea cetățeniei australiene ca condiție pentru obținerea permisului de port-armă

accelerarea lucrărilor la registrul național al armelor de foc și îmbunătățirea accesului autorităților la informații criminale

Monitorizarea amenințărilor extremiste

Poliția din New South Wales a anunțat că șapte bărbați cu ideologie extremistă urmează să fie eliberați, dar vor rămâne sub supraveghere. Joi, ofițerii au efectuat o razie în suburbia Liverpool, găsind doar un cuțit și niciun armament. Comisarul Mal Lanyon a subliniat că nu există legături confirmate între grupul reținut și atacatorii de la Bondi, însă potențialul de comitere a unei infracțiuni violente a fost considerat prea mare pentru a fi ignorat.

Citește și: O româncă și-a pierdut viața după ce a refuzat să plătească suplimentar 50 de euro într-un microbuz în Ungaria