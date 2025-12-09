8.4 C
Craiova
marți, 9 decembrie, 2025
Dolj: Cercetat pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă

Dolj: Cercetat pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă

De Mariana BUTNARIU
Cercetat pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă
Cercetat pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 23 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă, ambele în formă continuată.

Pe parcursul anului 2024, persoana în cauză ar fi întreținut raporturi și acte de natură sexuală cu o minoră, de 15 ani. Tânărul ar fi realizat cu telefonul mobil fotografii, pe care le-ar fi stocat în același dispozitiv.

Ieri, procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Craiova au luat măsura reținerii față de aceasta, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • viol săvârșit asupra unui minor,
  • pornografie infantilă, ambele în formă continuată.

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu pentru 30 de zile. Procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Craiova au formulat contestație.

