Femeie agresată și jefuită într-un autoturism la Horezu. Agresorul, prins ascuns într-un șanț pe DN 67

Polițiștii din Horezu au fost alertați, azi noapte, printr-un apel la 112 cu privire la comiterea unei fapte de tâlhărie pe raza orașului. O femeie de 36 de ani, din Bumbești-Pițic, județul Gorj, a fost agresată fizic de un bărbat de 50 de ani, din aceeași localitate, în timp ce ambii se aflau într-un autoturism.

Agresorul i-ar fi sustras geanta și ar fi fugit imediat după incident, părăsind zona într-o direcție necunoscută.

Victima, transportată la spital

În urma agresiunii, femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Medicii i-au stabilit diagnosticul de traumatisme minore, fără a-i pune viața în pericol.

Agresorul, găsit ascuns într-un șanț, cu bunurile furate asupra sa

Polițiștii din Horezu, sprijiniți de cei ai Secției 7 Poliție Rurală Măldărești, au demarat imediat acțiuni de căutare. La scurt timp, bărbatul a fost descoperit ascuns într-un șanț de pe marginea Drumului Național 67, în zona localității Slătioara.

Asupra lui au fost găsite bunurile reclamate ca fiind furate.

Reținut pentru 24 de ore

Suspectul a fost condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, iar în urma administrării probatoriului, polițiștii, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea și va fi prezentat astăzi procurorilor pentru măsuri legale suplimentare. Polițiștii continuă investigațiile, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea completă a circumstanțelor în care a fost comisă fapta.

