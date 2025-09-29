(VIDEO) Tinerețe periculoasă: proxenetism și condus fără permis. Este anchetă la Târgu Jiu

Un tânăr de doar 18 ani, din municipiul Târgu Jiu, a ajuns în arestul IPJ Gorj, după ce polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. Este acuzat de proxenetism în formă continuată și conducere fără permis.

Potrivit anchetatorilor, în perioada august-septembrie 2025, tânărul ar fi înlesnit practicarea prostituției de către o femeie de 21 de ani, din Craiova, obținând foloase patrimoniale din activitatea acesteia desfășurată pe raza municipiului Târgu Jiu. Cercetările au scos la iveală nu mai puțin de 10 acte materiale de proxenetism.

În plus, în cursul lunii septembrie, acesta ar fi condus de cinci ori un autoturism pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au efectuat, ieri,o percheziție domiciliară la locuința suspectului. De asemenea, au fost emise și două mandate de aducere.

După administrarea probatoriului, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale.

