Artrita reumatoidă începe cu ani înainte de apariția simptomelor: ce arată un studiu recent

Oamenii de știință au descoperit că artrita reumatoidă (AR), boală autoimună debilitantă care provoacă inflamații și leziuni articulare dureroase, începe mult înainte ca simptomele să fie vizibile. Această descoperire oferă speranța unor intervenții preventive și a tratamentelor mai eficiente.

Descoperire revoluționară despre debutul artritei reumatoide

Cercetătorii au arătat că persoanele cu risc de AR experimentează schimbări dramatice ale sistemului imunitar cu mult timp înainte de apariția simptomelor. În această fază timpurie, corpurile lor duc o luptă autoimună invizibilă, pregătind terenul pentru leziunile articulare care apar mai târziu.

Studiul a fost realizat de Institutul Allen, în colaborare cu CU Anschutz, Universitatea din California, San Diego și Institutul de Cercetare Benaroya, și publicat în revista Science Translational Medicine. Aceasta reprezintă cea mai detaliată analiză de până acum a modului în care se dezvoltă artrita reumatoidă.

„Per total, sperăm că acest studiu crește gradul de conștientizare a faptului că artrita reumatoidă începe mult mai devreme decât se credea anterior și că permite cercetătorilor să ia decizii bazate pe date privind strategiile de perturbare a dezvoltării bolii”, a declarat Mark Gillespie, co-autor principal al studiului.

Studiul de șapte ani: ce au urmărit cercetătorii

Pe parcursul a șapte ani, cercetătorii au urmărit persoanele care purtau anticorpi ACPA, biomarkeri cunoscuți pentru risc crescut de AR. Ei au identificat factori anterior necunoscuți, inclusiv:

Inflamație răspândită: inflamația nu era localizată doar la articulații, ci la nivelul întregului organism, similar cu starea observată la pacienții cu AR activă.

inflamația nu era localizată doar la articulații, ci la nivelul întregului organism, similar cu starea observată la pacienții cu AR activă. Disfuncție a celulelor imune: limfocitele B au trecut la o stare proinflamatorie, iar anumite limfocite T helper, asemănătoare celulelor Tfh17, au fost extinse semnificativ, contribuind la producerea de autoanticorpi.

limfocitele B au trecut la o stare proinflamatorie, iar anumite limfocite T helper, asemănătoare celulelor Tfh17, au fost extinse semnificativ, contribuind la producerea de autoanticorpi. Reprogramare celulară: chiar și celulele T „naive” au prezentat modificări epigenetice, ceea ce înseamnă că modul în care genele lor se activează și dezactivează a fost schimbat înainte de prima amenințare reală.

Inflamație „pregătitoare” pentru articulații

Cercetătorii au descoperit monocite în sânge care produceau niveluri ridicate de molecule inflamatorii. Aceste celule semănau cu macrofagele din articulațiile inflamate ale pacienților cu AR, sugerând că boala se „pregătea” deja să afecteze articulațiile, chiar înainte ca durerea să apară.

Semne timpurii și perspective de prevenție

Studiul a identificat noi semne de avertizare timpurie, precum biomarkeri și semnături imune, care ar putea ajuta medicii să identifice persoanele cu risc crescut. Aceasta deschide calea pentru:

Monitorizare mai țintită a persoanelor cu risc,

Intervenții precoce înainte de apariția leziunilor articulare,

Prevenirea completă a bolii în faza preclinică.

Kevin Deane, co-autor al studiului, subliniază că „rezultatele ar putea permite identificarea țintelor biologice pentru prevenție și îmbunătățirea tratamentelor pentru pacienții cu AR deja existentă”, potrivit Allen Institute.

Concluzie

Această cercetare marchează o schimbare majoră de paradigmă: de la tratamente reactive, bazate pe apariția leziunilor, la prevenție proactivă. Detectarea și intervenția timpurie ar putea economisi pacienților ani de durere și dizabilitate, oferind speranță pentru o gestionare mai eficientă a artritei reumatoide.