Bebelușul de 4 luni aruncat de propria mamă de la etaj a murit la spital

Bebelușul de numai 4 luni, care a fost aruncat de mamă de la etaj pentru a fi salvat de incendiu, a murit, joi dimineață, la spital. Micuțul fusese învelit într-o pătură și într-o plapumă de mama sa, medic rezident la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași, femeia gândind că astfel va fi atenuat șocul după ce micuțul a fost aruncat de la etajul 3. Apoi a sărit și ea. Totul, pentru a scăpa de flăcările ce le-a curprins apartamentul. Starea micuțului era gravă încă de miercuri, când a fost transportat de urgență la UPU Pediatrie al Spitatlului Sfântul Spiridon din Iași, unde se afla internat.

„Copilul în vârstă de 4 luni a suferit o politraumă prin cădere de la înălțime. Starea lui generală este extrem de gravă. Pacientul suferă de un traumatism cranio-cerebral sever, o contuzie toraco-abdominal. În momentul de față, se așteaptă rezultatele investigațiilor CT, toraco-abdominal, cranio-cerebral și coloană vertebrală cervicală. Pacientul a prezentat, la sosire în UPU, stop cardio-respirator care a impus manevre de resuscitare”, a transmis dr. Cătalina Ionescu, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, pentru BZI.

Mama este internată în continuare în cadrul Clinicii de Ortopedie și Traumatologie a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. Ea prezintă arsuri de gradul II pe aproximativ 12% din suprafața corporală și mai multe fracturi.

În momentul în care a fost preluată de echipajele de urgență, tânăra de 30 de ani era conștientă.

Vecinii îl consideră vinovat de tragedie pe tatăl micuțului

Vecinii spun că femeia avea viață grea alături de soțul său. De altfel, oamenii cred că bărbatul însuși ar fi fost cel care a dat foc apartamentului. Se pare că bărbatul avea grave probleme cu alcoolul și a fost chiar internat de câteva ori la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Ei mai spun și că acesta și-ar fi agresat în repetate rânduri soția, care înnopta uneori prin vecini de frica sa.

Omul are însă o altă versiune și susține că soția sa estea cea care ar fi avut, de fapt, probleme psihice. „Ea avea probleme psihice încă dinainte de naștere. Eu i-am fost alături, am sprijinit-o, dar nu a fost de ajuns. Am fost cu ea pe la preoți, la mănăstiri”, a declarat el.

Anchetă pentru stabilirea cauzei incendiului

Polițiștii urmează să cerceteze în ce condiții s-a produs evenimentul.

„La data de 10.01.2024, ora 15.05, poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că într-un apartament de la etajul 3 al unui bloc din municipiul Iași se manifestă un incendiu, iar o femeie și un copil din incinta imobilului s-ar fi aruncat pe geamul apartamentului. La fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, pompierii intervenind pentru stingerea incendiului, cele două persoane fiind preluate de ambulanță și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În cauză se efectuează cercetări pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment, urmând a fi dispuse măsuri legale”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

O anchetă este în plină desfășurare pentru a se stabili, totodată, și cauzele producerii incendiului.

