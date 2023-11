O femeie și copilul ei, loviți de tramvai la Oradea

O femeie şi copilul ei au fost loviţi de tramvai în apropiere de restaurantul McDonald’s din Oradea. Băiatul a rămas prins sub vehicul, de unde a fost scos de pompieri. A fost transportat la spital împreună cu mama lui și a intrat direct în operație, scrie BIHOREANUL.

„Apelul 112 a intrat la ora 18.10. Accidentul rutier s-a produs pe strada Nufărului din municipiul Oradea, unde un tramvai ar fi acroşat o femeie şi un copil”, a transmis IPJ Bihor.

„Copilul este conştient, se intervine pentru descarcerare lui. Băiatul, de aproximativ 10 ani, era însoţit de mamă, care a suferit un atac de panică şi primeşte îngrijiri medicale la faţa locului”, a transmis ISU Bihor.

Au intervenit trei echipaje de pompieri cu autospeciale de primă intervenţie, autospeciala de descarcerare grea, echipajul de Terapie Intensivă al SMURD Oradea, două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean cu medic de urgenţă.

Copilul a fost scos de sub tramvai. El și mama lui au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

„Mama are tramatisme de gravitate medie, mai exact contuzii la nivelul membrelor şi toracelui. Copilul urmează să intre în operaţie. Acesta are leziuni interne mai serioase”, a declarat șeful UPU din cadrul Spitalului Judeţean Oradea, dr. Hadrian Borcea.

Din spusele unor martori, femeia ar fi traversat printre maşini, ajungând apoi pe şinele de tramvai. Vatmanul tramvaiului care spune la fel.

„Femeia ţinea copilul în braţe. A trecut prin loc nepermis, printre maşini. Am auzit cum claxonează. În momentul respectiv am tras frâna maxim şi am văzut doar negru în faţa ochilor, trezindu-mă cu ei în faţa tramvaiului. Am pus frână cât am putut de repede”, a spus bărbatul, pentru BIHOREANUL.

Poliţiştii continuă cercetările.

