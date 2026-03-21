Jaqueline Cristian s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, vineri, după ce a trecut de americanca Peyton Stearns cu 6-4, 7-5.

Cristian (27 ani, 36 WTA), intrată direct în turul secund în Florida, a câștigat după aproape două ore de joc (1 h 48 min), la prima sa confruntare cu Stearns (24 ani, 47 WTA).

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi rusoaica Ekaterina Alexandrova, a 11-a favorită, care a trecut de tânăra austriacă Lilli Tagger cu 6-3, 6-3.

Jaqueline Cristian și Ekaterina Alexandrova (31 ani, 11 WTA) sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1, după ce rusoaica s-a impus în 2025, la Tokyo, în optimi, cu 6-1, 6-2, iar românca și-a luat revanșa anul acesta la Adelaide, în primul tur, cu 6-4, 6-4.

