În perioada 09-11 mai, la Arad, s-a desfăşurat Campionatul National Individual U15 la tenis de masă. Clubul CSU Craiova a fost reprezentat la masculin de Sasha Marinescu, un tânăr sportiv craiovean talentat de doar 13 ani, care a reuşit să obţină rezultate excelente la chiar primul său Campionat Naţional de U15.

Sasha a concurat în probele de simplu, dublu masculin şi dublu mixt, iar de fiecare dată a reuşit să încheie competiţiile pe locul al V-lea. La categorile de simplu şi dublu mixt (alături de Iarina Truşculescu) a bifat câte trei victorii frumoase şi muncite, în timp ce la proba de dublu masculin a obţinut două succese (alături de Rareş Ceauşescu).

Vasile Florea: „Nici nu ne gândeam să fim aşa în faţă!“

Vasile Florea a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevului său. Acesta a menţionat că nu se aştepta ca Sasha să intre în Top 8 la toate cele trei probe în care a fost angrenat.

„A fost, per general, foarte bine. Am jucat la toate probele pentru medalie, ceea ce ne bucură foarte mult. La mix, înfrângerea a venit la limită, scor 3-2. Sasha are 13 ani şi ceva, e la primul an de cadeţi, deci rezultatul este cu atât mai mare. Am intrat la toate probele în primii 8 şi e îmbucurător că avem un tânăr de perspectivă. Totuşi, e greu să ajungi în Top 8 la trei probe din trei posibile. În aceste momente, Sasha se află pe locul 15 în clasamentul de U15. El e foarte serios, îi place mult ceea ce face şi e muncitor. Noi suntem foarte mulţumiţi. Nici nu ne gândeam să fim aşa în faţă la toate cele trei probe. N-a ieşit nicio medalie, corect, dar am fost acolo şi contează mult pentru noi, pentru el. În perioada 30 mai – 1 iunie vom avea Naţionalele U19, o altă competiţie importantă şi la care sperăm să obţinem rezultate frumoase“, a declarat Vasile Florea.

Fetele de la CSU Craiova au promovat în prima divizie

O veste extraordinară pentru tenisul de masă craiovean vine şi din partea echipei feminine CSU Craiova. Fetele pregătite de Vasile Florea au reuşit, în urma rezultatelor obţinute pe tot parcursul sezonului competiţional, promovarea în Divizia A. Astfel, începând cu noul campionat, CSU Craiova va avea, din nou, o echipă pe prima scenă a tenisului de masă românesc feminin.

„Felicităm fetele pentru rezultatul extraordinar şi pentru toată munca depusă în acest sezon. Vom evolua în Divizia A, printre cele mai bune echipe din ţară, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure“, a punctat Vasile Florea, antrenorul sportivelor.

