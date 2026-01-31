Handbal (m) / Avem reeditarea finalei JO 2024! Germania – Danemarca, duel pentru titlul european

Selecționatele Danemarcei și Germaniei vor juca finala Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia, după victoriile obținute, vineri, la Herning (Danemarca), în semifinale.

Naționala daneză, campioana olimpică și mondială, a trecut în penultimul act de Islanda cu scorul de 31-28 (14-13). De la insulari s-au remarcat Janus Dadi Smarason (8 goluri) și Orri Thorkelsson (7), în timp ce de la danezi cei mai buni marcatori au fost Mathias Gidsel (7), Johan Hansen (6) și Simon Pytlick (5).

Germania a câștigat cealaltă semifinală cu același scor, 31-28 (17-15) cu Croația, vicecampioana mondială. Echipa pregătită de Alfred Gislason a avut doar două goluri avans la pauză, dar apoi s-a desprins la șapte goluri (24-17, 26-19), impunându-se fără emoții.

Lukas Zerbe a reușit 6 goluri pentru învingători, iar Johannes Golla, Juri Knorr, Renars Uscins, Lukas Mertens și Justus Fischer au înscris câte 4 goluri. Portarul german Andreas Wolff a contribuit cu 13 intervenții. Tin Lucin a fost cel mai bun de la croați, cu 6 reușite, iar Luka Lovre Klarica și Ivan Martinovic au marcat câte 5 goluri.

Germania va juca prima ei finală europeană după titlul continental câștigat în 2016.

Finala va fi o reeditare a meciului pentru aur de la JO 2024.

Duminică vor avea loc finala mică, Islanda – Croația (Herning, 16:15, ora României), și finala mare, Danemarca – Germania (Herning, 19:00).

