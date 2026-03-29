Universitatea Craiova a disputat un meci amical în compania divizionarei secunde CSM Slatina, câștigat de trupa antrenată de Filipe Coelho cu scorul de 2-0. Golurile oltenilor au fost marcate de Monday Etim și Alexandru Crețu, însă dincolo de rezultat, accentul a căzut pe jucătorii testați de staff-ul tehnic.

„Primul 11” folosit de Filipe Coelho a fost alcătuit din: Silviu Lung Jr. – Samuel Teles, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj, Florin Ștefan – Monday Etim, Alexandru Cicâldău, Alexandru Crețu, Lyes Houri – Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba.

În repriza secundă, antrenorul oltenilor a rulat mai multe variante și a oferit minute și altor jucători din lot, precum Oleksandr Romanchuk și Tudor Băluță. Cele mai interesante mutări au fost însă introducerile lui Alberto Tică și Haris Papalisas, doi juniori ai clubului, aduși la prima echipă pentru a fi evaluați într-un context competitiv.

Când se joacă Universitatea Craiova – CFR Cluj

Pentru olteni urmează o perioadă extrem de importantă. La reluarea campionatului, Universitatea Craiova va primi vizita celor de la CFR Cluj, apoi va evolua în deplasare contra lui U Cluj. Turul play-off-ului se va încheia pe stadionul „Ion Oblemenco”, în fața Rapidului.

De asemenea, pe 22 aprilie, echipa din Bănie va disputa semifinala Cupei României, în deplasare, împotriva lui Dinamo, într-un meci cu miză uriașă.

