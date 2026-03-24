U21 / Costin Curelea: „Meciul cu Kosovo e decisiv!“

Reprezentativa de tineret a României întâlnește Kosovo, la 27 martie (ora 20:00) pe Stadionul Fadil Vokrri din Prishtina și San Marino, la 31 martie (ora 19:00), pe Stadionul ‘Eugen Popescu’ din Târgoviște.

Selecționerul Costin Curelea a declarat, luni, în cadrul unui interviu difuzat pe pagina de YouTube a FRF, că echipa națională de tineret Under-21 a României are neapărat nevoie de o victorie în meciul cu Kosovo pentru a rămâne în cărțile calificării.

„Sunt două meciuri complicate pentru noi, cu două echipe foarte bune. Până acum cred că ne-a lipsit un pic de încredere, avem nevoie de încredere și avem nevoie să marcăm. Avem nevoie de încrederea asta a atacanților că se poate marca în orice meci, pentru că am marcat destul de puțin. Trebuie să lucrăm un pic mai mult la finalizare, să își recapete mai mult încrederea.

Sigur că meciul cu Kosovo este un meci decisiv, avem nevoie de victorie în această partidă pentru a rămâne în continuare în cărțile calificării. Spre deosebire de prima partidă, când nu era niciuna dintre echipe în ritm, fiind la început de septembrie, cu jucători cu puține meciuri în picioare, sper ca de data asta să arătăm mult mai bine din punct de vedere fizic. În plus, experiența acumulată în această perioadă sper să-i ajute pe jucători să câștigăm“, a declarat Curelea.

Citeşte şi: Din vacanţă, direct la naţională! Laurenţiu Popescu, convocat de urgenţă de Mircea Lucescu





