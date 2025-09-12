Liga 3 – seria 5 | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 3

Vineri, 12 septembrie – ora 17.00: Cetatea Turnu Măgurele – Academica Balș, AXI Arena – Oltul Curtişoara, LPS Clinceni – CSM Alexandria. ACSO Filiaşi – FCU Craiova a fost anulat.
Sâmbătă, 13 septembrie – ora 17.00: Dunărea Giurgiu – CSL Nanov, Universitatea II Craiova – Progresul Spartac.
Clasament: 1. Turnu Măgurele 6 puncte (golaveraj 8-1), 2. Clinceni 4 (5-3), 3. AXI 4 (5-3), 4. Universitatea II Craiova 4 (3-2), 5. Curtişoara 3 (2-2), 6. Spartac 3 (3-4), 7. Nanov 3 (2-3), 8. Alexandria 2 (4-4), 9. Giurgiu 1 (2-3), 10. Balș 1 (1-2), 11. Filiaşi 0 (0-2), 12. FCU -105 (0-6).
