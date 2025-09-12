24 C
Craiova
vineri, 12 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalLiga 3 – seria 5 | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 3

Liga 3 – seria 5 | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 3

De Alexandru VIRTOSU

Vineri, 12 septembrie – ora 17.00: Cetatea Turnu Măgurele – Academica Balș, AXI Arena – Oltul Curtişoara, LPS Clinceni – CSM Alexandria. ACSO Filiaşi – FCU Craiova a fost anulat.
Sâmbătă, 13 septembrie – ora 17.00: Dunărea Giurgiu – CSL Nanov, Universitatea II Craiova – Progresul Spartac.

Clasament: 1. Turnu Măgurele 6 puncte (golaveraj 8-1), 2. Clinceni 4 (5-3), 3. AXI 4 (5-3), 4. Universitatea II Craiova 4 (3-2), 5. Curtişoara 3 (2-2), 6. Spartac 3 (3-4), 7. Nanov 3 (2-3), 8. Alexandria 2 (4-4), 9. Giurgiu 1 (2-3), 10. Balș 1 (1-2), 11. Filiaşi 0 (0-2), 12. FCU -105 (0-6).

Citește și: Gabriel Boldici, internat în stare gravă după un infarct

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA