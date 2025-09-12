Adrian Popescu o creditează pe Universitatea Craiova în meciul cu Farul Constanţa

Universitatea Craiova o va întâlni duminică, 14 septembrie,de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Farul Constanţa. Disputa va conta pentru etapa a 9-a din Superligă.

Am prefaţat acest meci cu Adrian Popescu, căpitanul ultimului event al Ştiinţei. Acesta este sigur de victorie şi îşi doreşte constanţă din parte elevilor lui Mirel Rădoi. Fostul lider al vestiarului alb-albastru din anii 1990 a vorbit şi despre problemele de la naţională, dar şi despre momentele dificile prin care a trecut Gabriel Boldici. VEZI VIDEO!

Citeşte şi: Superliga | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 9