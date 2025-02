Valentin David: „Argeşul s-a rezumat numai la simulări și la trageri de timp!“

FCU Craiova lua în calcul doar victoria în meciul de pe teren propriu cu Campionii FC Argeș, însă nu s-a ales cu nimic din primul său joc oficial din 2025. A cedat cu scorul de 0-1 în Bănie, marți seară, cu unicul gol marcat după un penalty transformat de Mihai Roman, în urma unei gafe mari a lui Meijer.

Antrenorul Valentin David așteaptă, acum, ziua următoare pentru a pune totul cap la cap și a vedea ce mai poate fi reparat. El i-a acuzat pe oaspeți pentru „trageri de timp inimaginabile”, dar a spus și că arbitrul nu a acordat un penalty echipei sale în prelungirile reprizei secunde.

„O seară tristă pentru noi, pentru FCU! Am pierdut jocul. Ne-am gândit la măcar un egal să fi scos din acest joc. Am dominat în totalitate a doua repriză, am avut ocazii mari, plus un penalty, la șutul lui Idris, însă, de data aceasta, arbitrul nu a observat. Îmi pare rău pentru golul primit din penalty, pentru greșeala lui Meijer. Nu avem voie să ridicăm mâna ca să respingem o minge din careu cu mâna. E o greșeală copilărească.

Apoi, normal, am riscat, a trebuit să ieșim, am mai făcut ceva schimbări ca să ieșim la joc și să marcăm. Însă ne-am împiedicat de două lucruri majore. Tragerile de timp inimaginabile. Așa ceva n-am crezut că poate să poate să se întâmple la o echipă fie ea și de Liga a 2-a și, totuși, cu o istorie în spate: Argeșul. Mă rog, și-au văzut până la urmă! Dar pentru noi este dezamăgitor. Am crezut că o să se joace fotbal și în a doua repriză, însă s-au rezumat numai la simulări și la trageri de timp”, a vorbit David, în cadrul conferinței de presă.

„Nu e problema noastră că ei au avut pe teren 11 jucători de câmp“

Antrenorul oltenilor a comentat și faza din finalul jocului, în care CFC Argeș a evoluat în 11 jucători de câmp pe gazon.

„Nu e problema noastră că ei au avut pe teren 11 jucători de câmp. Problema noastră e că nu am reușit să marcăm din ocaziile pe care le-am avut. În a doua repriză, mai ales. În prima repriză au fost tatonări, am încercat să-i cunoaștem mai bine. Îi văzusem în câteva meciuri amicale, însă nu se compară un meci amical cu unul oficial. Am încercat să intrăm în repriza a doua fără să luăm gol. A venit, însă, acea eroare, care ne-a pus capat, ca să zic așa!

Erau să și marcheze, dar a scos Sandu. Sunt curios ce se întâmpla dacă marcau în 11 jucători de câmp. Nu cunosc regulamentul în privința asta! Încă o dată, mă repet, e o seară tristă. Trebuie să ne gândim foarte bine ce avem de făcut de acum încolo”, a mai spus Valentin David!

Citeşte şi: Play-off-ul, tot mai departe! FCU a clacat acasă cu FC Argeș