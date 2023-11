FCU Craiova vrea să producă revirimentul cu Sepsi

FCU Craiova o întâlnește luni, de la ora 17.30, pe teren propriu, pe Sepsi Sf. Gheorghe, într-o partidă contând pentru etapa 17 din Superligă.

Disputa din Bănie va fi arbitrată de Rareș Vidican (Satu Mare), ajutat la cele două linii de asistenții Sebastian Gheorghe (Suceava) și Andrei Constantinescu (București). Al patrulea oficial va fi Iuliana Demetrescu (Vâlcea).

VAR-ul va fi asigurat de Florin Andrei (Târgu Mureș) și Florian Vișan (Galați).

Observator din partea CCA a fost desemnat Irina Mîrț (București). LPF l-a indicat supervizor pe Ion Marin (București).

Giovanni Constantino: „Avem nevoie de puncte“

Fără victorie de când a preluat echipa, antrenorul italian Giovanni Constantino a spus că își dorește mult cele trei puncte pentru liniștea din clasament.

„Ne așteaptă un meci foarte important, pentru că venim după două partide nu tocmai reușite, cu Universitatea și FCSB, și întâlnim o echipă, Sepsi, care a evoluat în competițiile europene. E clar că va fi un meci greu pentru noi, dar cred că în perioada de întrerupere am muncit bine și suntem pregătiți. Cred că a venit timpul să obținem victoria. Pe lângă un joc bun, ne trebuie o victorie, pentru că avem nevoie de puncte.

Știu că Sepsi are un lot foarte bun și joacă bine. Îl apreciez foarte mult pe președintele Laszlo Dioszegi, care a făcut o treabă bună la Sepsi, pentru că echipa a crescut mult în ultimii ani. Am avut posibilitatea să lucrez cu anumiți jucători de la acest club, Safranko, Varga și știu ce pot. Înainte de a fi o echipă agresivă, cei de la Sepsi formează un grup puternic.

Repet: este un meci dificil, dar știm ce avem de făcut. Noi avem alte calități și e important să punem în practică exact ceea ce am lucrat și să câștigăm acest duel. Am lucrat foarte mult defensiv și am rezolvat anumite probleme. Am mare încredere în jucătorii care formează ofensiva și dacă reușim să balansăm aceste compartimente cu siguranță vom face niște meciuri foarte bune“, a spus Giovanni Constantino.

Juan Bauza: „Sper să ajut la obținerea primei victorii“

Revenit după o accidentare, mijlocașul Juan Bauza speră să contribuie din plin la o victorie contra lui Sepsi, echipă pe care o apreciază.

„Știm că am avut până acum partide destul de bune, dar rezultatele nu ne-au ajutat. Meciul de mâine (astăzi – n.r.) va fi foarte dificil, dar am muncit bine în ultimele două săptămâni și sperăm să câștigăm. Mi-a lipsit mingea. Este foarte greu să stai pe margine, să nu poți juca. Mă bucur foarte tare că mi-am revenit din punct de vedere fizic. M-am pregătit foarte bine alături de băieți pentru acest meci. Avem încredere că putem câștiga cu Sepsi. Sper să ajut la obținerea primei victorii. Este important să ne concentrăm și să ajungem la un rezultat bun“, a subliniat Juan Bauza.

Superliga, etapa 17

Vineri, 24 noiembrie: AFC Hermannstadt – Poli Iaşi 0-0, Petrolul – FC Botoşani 2-1.

Sâmbătă, 25 noiembrie: FC Voluntari – Farul Constanţa 4-2, CFR Cluj – UTA Arad 0-0.

Duminică, 26 noiembrie: Oţelul Galaţi – „U“ Craiova 1-3, ora 20.30: Dinamo – FCSB.

Luni, 27 noiembrie – ora 17.30: FCU – Sepsi, ora 20.30: Rapid – U Cluj.

Clasament: 1. FCSB 34 puncte (golaveraj 30-16), 2. CFR Cluj 32 (31-17), 3. Rapid 30 (31-17), 4. „U“ Craiova 29 (25-17), 5. Hermannstadt 25 (24-16), 6. Petrolul 25 (21-17), 7. Farul 22 (24-28), 8. Sepsi 20 (18-18), 9. Oţelul 20 (17-17), 10. U Cluj 20 (22-23), 11. Voluntari 20 (24-31), 12. Iaşi 19 (19-23), 13. UTA 19 (19-25), 14. FCU 15 (25-30), 15. Dinamo 10 (9-27), 16. Botoşani 8 (18-35).

