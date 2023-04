Sepsi – „U“ Craiova 1-2 | Concluziile lui Eugen Neagoe și Cristiano Bergodi

Universitatea Craiova s-a impus în fața formației Sepsi, la Sf. Gheorghe, iar Eugen Neagoe, tehnicianul Științei s-a declarat mulțumit de cele realizate de alb-albaștri pe teren.

„Cred că este o victorie meritată. Vreau să îi felicit pe băieți pentru atitudinea pe care au avut-o. Am discutat cu ei cum să abordeze meciul și cred că am reușit un meci bun. Am vrut să facem pressing foarte avansat. I-am schimbat pe Klojic și Baiaram pentru că făcuseră un efort foarte mare. Jucătorii care intră pe parcursul meciului trebuie să facă diferența, așa cum au făcut-o și acum. Noi nu avem titulari și rezerve. Mateiu a făcut un efort considerabil. A avut ceva dureri la spate, dar când a intrat și-a ajutat echipa. Sigur, mi-aș fi dorit să nu luăm gol, parcă era mai frumos un 2-0. O victorie meritată, vor avea și ei două zile libere“, a spus Neagoe.

„Aș vrea să le mulțumesc suporterilor. Suporterii noștri sunt formidabili! Suntem susținuți la fiecare partidă. Le-am mulțumit și suporterilor de la Sepsi, nu au uitat ce am făcut pentru echipă“, a completat „Geană“.

„Ne gândim doar la următorul joc (nu la titlu – n.r.). Trebuie să ne gândim la adversarul de duminică (FCSB – n.r.). Nu am pierdut împotriva lor și vreau să câștigăm. Sper să fie stadionul plin, 30 de mii de suporteri. Oamenii așteaptă agresivitate și victorii din partea noastră“, a mai declarat Eugen Neagoe.

Cristiano Bergodi: „E un sezon bun“

De partea cealaltă, antrenorul lui Sepsi, Cristiano Bergodi, știe unde s-a făcut diferența și consideră că gruparea covăsneană a făcut un sezon bun până acum.

„Și noi, și ei am avut situații. Am avut șutul lui Matei. În repriza a doua am luat gol, au ajuns după o deviere și au dat gol. Au avut șansa, au dat golul al doilea, apoi s-au retras. Am avut benzile, am avut ocazii la 1-0. Am dat gol prea târziu. Acum mergem înainte, avem un meci important cu CFR (n.r. în semifinalele Cupei României). Noi nu jucăm cu presiune. Eu sunt nemulțumit doar pentru jocul cu CFR (n.r. scor 1-2).

Ce lucruri negative despre Sepsi? Am ajuns în play-off, am ajuns în semifinalele Cupei. Chiar dacă nu ajungem în finală, am ajuns în semifinală. E un sezon bun! Am eliminat Olimpija Ljubljana (n.r. în Conference League). Am intrat în play-off. Care e problema? Am auzit lucruri. Dacă ajungem în finală, bine, dacă nu, am pierdut cu CFR”, a spus Cristiano Bergodi.

Superliga, play-off – etapa 5:

Vineri, 21 aprilie: Sepsi Sf. Gheorghe – “U” Craiova 1-2.

Sâmbătă, 22 aprilie – ora 20.30: Farul Constanţa – CFR Cluj.

Duminică, 23 aprilie – ora 2030: FC Rapid – FCSB.

Clasament: 1. Farul 39 puncte (golaveraj 7-6), 2. CFR Cluj 38 (6-5), 3. FCSB 37 (6-4), 4. “U” Craiova 35 (9-7), 5. Rapid 28 (4-8), 6. Sepsi 24 (6-8).

Superliga, play-out – etapa 5:

Sâmbătă, 22 aprilie – ora 15.00: AFC Hermannstadt – FC Argeş, ora 17.30: FC Botoşani – FCU Craiova.

Duminică, 23 aprilie – ora 14.00: Chindia Târgovişte – UTA Arad.

Luni, 24 aprilie – ora 20.30: FC Voluntari – Petrolul Ploieşti.

Clasament: 7. FCU 27 (9-5), 8. Petrolul 27 (4-2), 9. Botoşani 26 (5-1), 10. Hermannstadt 24 (6-3), 11. Voluntari 23 (7-5), 12. U Cluj 23 (5-5), 13. Chindia 19 (2-4), 14. UTA 18 (3-4), 15. Argeş 17 (1-5), 16. Mioveni 11 (0-8).

