Constantin Deaconescu a fost la înălțime la concursurile din Moldova

Sâmbătă (27 aprilie), la Botoșani, a avut loc finala Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSS) la cros, iar duminică (28 aprilie) la Câmpulung Moldovenesc s-a defășurat finala Campionatului Național de cros montan. La ambele competiții atletul craiovean Constantin Deaconescu (18 ani), pregătit de profesorul Cătălin Brândușoiu, a avut o prestație foarte bună. A obținut o medalie de bronz la Olimpiada Sportului Școlar și titlul de Campion Național Montan, pentru a doua oară!

O comportare bună a avut-o și sportiva Alina Chirilă (17 ani), îndrumată de profesorul Mircea Barbălată. Aceasta o ocupat un loc 6 la Finala ONSS și un loc 4 la Campionatul Național Montan.

Ambii sunt elevi ai Liceului cu Program Sportiv Petrache Triscu din Craiova și sportivi legitimați la Clubul Sportiv Universitatea Craiova.

La echipe băieții, Constantin Deaconescu, Eric Tudor, Mirea Radu Mihai (toți din Craiova) și Carlos Bărboi (Argeș, dublă legitimare LPS / CSU Craiova) s-au clasat pe locul 4.

Constantin Deaconescu: „Mă bucur pentru podium“

Constantin Deaconescu ne-a povestit cum au decurs cursele din Moldova, dar și ce planuri de viitor are.

„A fost destul de greu la Câmpulung Moldovenesc, mai greu ca data trecută. Așa mi s-a părut, cel puțin, urcarea. Da, se pare că-mi priește aerul de Moldova. A fost frumos! Nu am fost aranjați prea bine la linia de start, eu eram prin spate… După start m-am băgat în față, am vrut să conduc. Îmi luasem un avas de vreo 10 metri față de pluton, apoi a mai recuperat un băiat din spate și m-a prins pe urcare. Am rămas doar noi doi în frunte și ne-am șicanat continuu. Când era el în față, când eu. Când am ajuns în vârf am fost primul, iar pe coborâre, undeva pe la jumătate l-am văzut în spatele meu, m-a depășit, apoi m-am ambiționat, am tras tare și am trecut înaintea lui, unde am rămas până la final.

Înainte cu o zi am avut și Olimpiada Națională, unde am luat locul 3. Nu m-am axat pe o competiție anume, am concurat cu același elan la ambele, dar era clar că la una o să dau un rateu. Mă bucur că le-am dus pe ambele la capăt și am urcat pe podium, ceea ce e foarte important.

Acum trebuie să continuu antrenamentele, pentru că vreau ca anul acesta sau dacă nu anul viitor să-mi fac baremul pentru Campionatele Mondiale de Juniori. Eu am 3.58 la 1500 și baremul este de 3.48. Nu e greu, dar e de muncă, mai ales că timpul acela de 3.58 e făcut în sală, nu afară“, a declarat Constantin Deaconescu, pentru GdS Sport.

