Tudor Costescu a erupt după eșecul cu Oradea: „Lipsă de valoare! Nu ar trebui să mai existe astfel de arbitraje!“

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a pierdut partida susținută în propriul fief în compania liderului LNBM, CSU Oradea, cu scorul de 87-84, la capătul unui meci spectaculos, dar care a fost „umbrit“ de arbitrajul ostil și de deciziile stranii ale celor care au oficiat partida. Meciul a contat pentru etapa a 27-a.

La final, antrenorul oltenilor a avut un discurs manifest, prin care a „lovit“ în arbitrajul românesc.

„Din punct de vedere baschetbalistic, trebuie să felicit echipa din Oradea. Are jucători talentați în lot Cristian Achim, care se descurcă excelent în atac. Din păcate nu meritam să pierdem azi. A fost un meci care trebuia să se deruleze altfel. Sunt neplăcut surprins în continuare de formarea acestor arbitri din Liga Națională. Tragedia nu este neapărat că am fost dezavantajați noi. Vedeți și în partea Oradei, că și acolo există nemulțumire. Atunci putem spune de arbitraj slab. Au fost cel puțin trei-patru reveniri la decizie după consultare. În loc de trei puncte au dat două, în loc de două au dat trei. Au fost și decizii de out întoarse. Clar este lipsă de consecvență, de atenție și chiar lipsă de valoare. Nu ar trebui să mai existe astfel de arbitraje în campionatul românesc.

„Arbitraj slab de tot care a influențat rezultatul jocului“

Mi-e greu să nu vorbesc despre arbitraj acum, mai ales că ne-a afectat în mod direct astăzi. Am avut episoade îngrozitoare în acest campionat, iar acum, în acest meci…Mi-au și spus că nu au văzut un fault, că au fost mascați de un alt jucător. Lasă-te de arbitraj, atunci! Responsabilitatea ta este să vezi fazele indiferent de circumstanțe. Dacă nu reușești, lasă-te de acest job, nu trebuie fii aici, pe banii noștri, pe nervii noștri. Poate voi fi și sancționat, dar vreau să spun cu voce tare că am avut un arbitraj slab de tot care a influențat rezultatul jocului. Memoriu nu putem face, pentru că e în zadar. Am făcut la finele partidei cu Pitești, dar ne-am ales doar cu o etapă de suspendare a arbitrilor respectivi. Sunt foarte frustrat de tot ce s-a întâmplat astăzi, dar mergem înainte. Încercăm să fim competitori apreciați în acest campionat, dar, dacă mai întâlnim astfel de arbitraje, lucrurile nu vor mai depinde de noi“, a declarat Tudor Costescu, la finalul partidei cu Oradea.

