17.3 C
Craiova
marți, 2 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportPolo / Naţionala feminină, eşec la limită în faţa Cehiei la Europeanul U19

Polo / Naţionala feminină, eşec la limită în faţa Cehiei la Europeanul U19

De Tiberiu Cocora

Selecționata feminină a României a fost învinsă dramatic de Cehia cu 12-11 (3-5, 6-4, 0-0, 3-2), printr-un gol marcat de Lucie Bakalova când mai era o secundă de joc, luni, la Campionatul European de polo pe apă Under-19 din Malta, în Grupa D.

Pentru echipa antrenată de Berttini Nenciu au punctat Alisia Cristiana Lidia Pleșca (4 goluri), Denisa Ana Maria Samuel (2), Valeria Cereușenco (2), Amalia-Cosmina Novăcean (1), Ioana Cociș (1), Sara Dumitru (1).

Duminică, în partida de debut, tricolorele au fost surclasate de Marea Britanie cu 17-7, golurile echipei României fiind reușite de Amalia-Cosmina Novăcean (3), Denisa Ana Maria Samuel (2), Raluca Manolache (1) și Alisia Cristiana Lidia Pleșca (1).

Tot duminică, România a învins Slovacia cu 14-12 (2-3, 2-1, 4-1, 1-4; 5-3), după penalty-uri. Tricolorele au încasat două goluri în ultimul minut și au scăpat victoria printre degete la finalul timpului regulamentar. Golurile au fost înscrise de Amalia-Cosmina Novăcean (4), Denisa Ana Maria Samuel (2), Raluca Manolache (1), Alisia Cristiana Lidia Pleșca (1), Ilinca-Maria Paveliu (1).

În alte meciuri din Grupa D, luni, Marea Britanie a dispus de Slovacia cu 17-6, iar Elveția a trecut de Bulgaria cu 7-5.

Marea Britanie conduce în clasament, cu 9 puncte (3 jocuri), urmată de Cehia, 9 p (3 j), Slovacia, 4 p (3 j), Elveția, 3 p (3 j), România, 2 p (3 j), Bulgaria, 0 p (3 j).

România va mai jucat marți cu Elveția (12:30) și miercuri cu Bulgaria (14:00).

Citeşte şi: Jaqueline Cristian a părăsit US Open cu un cec uriaş, dar şi cu un salt în WTA


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA