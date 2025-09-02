Polo / Naţionala feminină, eşec la limită în faţa Cehiei la Europeanul U19

Selecționata feminină a României a fost învinsă dramatic de Cehia cu 12-11 (3-5, 6-4, 0-0, 3-2), printr-un gol marcat de Lucie Bakalova când mai era o secundă de joc, luni, la Campionatul European de polo pe apă Under-19 din Malta, în Grupa D.

Pentru echipa antrenată de Berttini Nenciu au punctat Alisia Cristiana Lidia Pleșca (4 goluri), Denisa Ana Maria Samuel (2), Valeria Cereușenco (2), Amalia-Cosmina Novăcean (1), Ioana Cociș (1), Sara Dumitru (1).

Duminică, în partida de debut, tricolorele au fost surclasate de Marea Britanie cu 17-7, golurile echipei României fiind reușite de Amalia-Cosmina Novăcean (3), Denisa Ana Maria Samuel (2), Raluca Manolache (1) și Alisia Cristiana Lidia Pleșca (1).

Tot duminică, România a învins Slovacia cu 14-12 (2-3, 2-1, 4-1, 1-4; 5-3), după penalty-uri. Tricolorele au încasat două goluri în ultimul minut și au scăpat victoria printre degete la finalul timpului regulamentar. Golurile au fost înscrise de Amalia-Cosmina Novăcean (4), Denisa Ana Maria Samuel (2), Raluca Manolache (1), Alisia Cristiana Lidia Pleșca (1), Ilinca-Maria Paveliu (1).

În alte meciuri din Grupa D, luni, Marea Britanie a dispus de Slovacia cu 17-6, iar Elveția a trecut de Bulgaria cu 7-5.

Marea Britanie conduce în clasament, cu 9 puncte (3 jocuri), urmată de Cehia, 9 p (3 j), Slovacia, 4 p (3 j), Elveția, 3 p (3 j), România, 2 p (3 j), Bulgaria, 0 p (3 j).

România va mai jucat marți cu Elveția (12:30) și miercuri cu Bulgaria (14:00).

