Cititul și socializarea protejează vârstnicii de declinul cognitiv mai mult decât exercițiile fizice

Timp de decenii, medicii și campaniile de sănătate publică au promovat exercițiile fizice ca fiind unul dintre cele mai bune lucruri pe care adulții în vârstă le pot face pentru creierul lor. Două studii recente au ajuns la concluzia că activitatea mentală și socializarea

Un studiu publicat în Innovation in Aging a constatat că activitatea fizică în sine nu a avut un efect semnificativ asupra ratei de declin cognitiv la adulții de vârstă mijlocie și vârstnici. Când cercetătorii au urmărit peste 20.000 de americani timp de mai bine de un deceniu, înregistrându-le obiceiurile de exerciții fizice alături de agerimea mentală, mersul la sală pur și simplu nu a avut niciun efect. Ceea ce a contat a fost dacă oamenii citeau, jucau jocuri de cuvinte, rămâneau activi mental și își diversificau rutina zilnică cu o varietate de activități diferite.

Estimări recente sugerează că 42% dintre americani pot dezvolta demență în cursul vieții. Pentru oricine se bazează pe o plimbare zilnică sau un curs săptămânal de yoga pentru a-și proteja memoria, această cercetare indică un set de obiceiuri mai bine țintite.

De ce exercițiile fizice nu sunt suficiente pentru a preveni declinul cognitiv

Pentru a investiga ce anume prezice declinul cognitiv în timp, cercetătorii de la Georgetown și de la Universitatea din California, Riverside, s-au bazat pe două sondaje naționale de amploare.

Studiul privind sănătatea și pensionarea (HRS) a urmărit peste 20.800 de adulți cu vârsta de peste 50 de ani, intervievându-i de până la șapte ori între 2008 și 2020. Un al doilea set de date, Studiul privind vârsta mijlocie în Statele Unite (MIDUS), a urmărit aproximativ 2.700 de adulți cu vârste cuprinse între 30 și 85 de ani, pe parcursul a două runde de teste cognitive efectuate la un interval de aproximativ 9,6 ani.

Participanții au raportat patru categorii de activități: sarcini cognitive (citit, scris, jocuri de cuvinte, utilizarea computerului), activitate fizică la diferite niveluri de intensitate, contactul cu familia și prietenii și participarea la grupuri sociale organizate, cum ar fi cluburi sau servicii religioase.

Cercetătorii au urmărit în timp scorurile testelor cognitive, controlând cu atenție nivelul de educație, istoricul fumatului, diabetul, depresia și zeci de alte variabile cunoscute ca având un impact atât asupra nivelului de activitate, cât și asupra sănătății creierului.

Este important de menționat că activitățile au fost măsurate mai întâi, iar schimbările cognitive au fost urmărite ulterior, astfel încât echipa a putut observa care obiceiuri au precedat de fapt declinul mai lent, în loc să îl însoțească pur și simplu. Activitatea fizică a fost în mod constant insuficientă.

Beneficiile activității fizice pentru creier pot fi în mare parte blocate mult mai devreme în viață

Indiferent dacă participanții făceau exerciții fizice ușoare, moderate sau intense, obiceiurile lor de antrenament nu au prezis în mod semnificativ modul în care scorurile cognitive se vor schimba în anii următori. Motivul probabil: beneficiile activității fizice pentru creier pot fi în mare parte blocate mult mai devreme în viață. O persoană care a rămas activă între 30 și 40 de ani a acumulat probabil deja toate avantajele cardiovasculare și neurologice pe care exercițiile fizice le pot oferi. Începerea sau intensificarea exercițiilor fizice la o vârstă mai înaintată poate să nu fie suficientă, în sine, pentru a încetini declinul cognitiv odată ce schimbările legate de îmbătrânire sunt deja în curs.

Articolul subliniază, de asemenea, că inactivitatea fizică la o vârstă mai timpurie poate declanșa o reacție în lanț, contribuind la apariția diabetului și a bolilor cardiovasculare, care, la rândul lor, afectează funcția creierului în timp. La sfârșitul vieții, unele dintre aceste efecte pe termen lung asupra sănătății pot fi mai greu de compensat doar prin exerciții fizice. Exercițiile fizice merită totuși practicate. Ele sunt importante pentru sănătatea inimii și funcțiile fizice, iar cercetătorii au descoperit că pot oferi unele beneficii cognitive ca parte a unei rutine variate.

Cu toate acestea, ca strategie independentă pentru încetinirea îmbătrânirii creierului la vârste medii și înaintate, dovezile prezentate aici nu o susțin.

Ce activități mentale și sociale protejează de fapt creierul în procesul de îmbătrânire

Ceea ce s-a dovedit a fi protector: obiceiurile mental solicitante, anumite tipuri de implicare socială și practicarea multor tipuri diferite de activități. Adulții din eșantionul HRS care și-au împărțit timpul între o combinație diversă de activități au prezentat un declin cognitiv mai lent la vârsta mijlocie, aproximativ între 55 și 65 de ani. Amploarea acestui beneficiu a fost notabilă. După cum au scris cercetătorii, „efectul pozitiv al implicării în multe activități diferite asupra ratei de declin cognitiv la vârsta mijlocie a fost aproape la fel de mare ca efectul negativ al fumatului”.

Deoarece fumatul este unul dintre cei mai cunoscuți factori care accelerează declinul cognitiv, aceasta este o comparație semnificativă. Avantajul diversității s-a estompat odată cu vârsta, dar nu a dispărut. La vârste înaintate, persoanele care au menținut rutine variate erau încă în stare cognitivă mai bună decât cele care nu au făcut acest lucru, dar diferența s-a redus. După un anumit punct, activitățile specifice alese de oameni au contat mai mult decât varietatea activităților lor. Pentru adulții peste 65 de ani, activitatea cognitivă frecventă a apărut ca fiind cel mai puternic factor individual de predicție a declinului mai lent.

Beneficiile cognitive ale activității mentale frecvente cresc odată cu vârsta

Cititul regulat, scrisul, jocul de cărți sau șah, rezolvarea de cuvinte încrucișate, utilizarea computerului – aceste obiceiuri solicitante din punct de vedere mental erau legate de traiectorii cognitive semnificativ mai bune la vârste înaintate. Cercetătorii au descoperit că beneficiile cognitive ale activității mentale frecvente creșteau odată cu vârsta și erau, în cele din urmă, comparabile ca mărime cu efectele cognitive ale diabetului, ceea ce dă o idee despre cât de semnificativ era acest efect.

Activitatea socială era, de asemenea, importantă, dar importanța ei se schimba odată cu vârsta. Contactul regulat cu prietenii și familia era asociat cu un declin cognitiv mai lent între 55 și 65 de ani. La vârste mai înaintate, participarea la grupuri organizate, cum ar fi cluburi, servicii religioase sau întâlniri comunitare, a arătat o asociere mai puternică cu menținerea funcției cognitive. Socializarea individuală pare să fie mai importantă la 60 de ani, iar activitatea de grup structurată poate conta mai mult la 75 de ani.

Luate împreună, concluziile sunt destul de clare. Menținerea minții active prin citit, scris, puzzle-uri și jocuri care solicită mental pare a fi cea mai fiabilă investiție în sănătatea cognitivă la vârste înaintate. Iar la vârsta mijlocie, construirea unei rutine cu adevărat variate, care include diferite tipuri de activități, poate fi la fel de valoroasă ca orice obicei singular, inclusiv mersul la sală.

