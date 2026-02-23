Șoferiță reținută după ce a lovit cu mașina un biciclist și a fugit

O femeie de 38 de ani, acuzată că a lovit cu maşina un biciclist şi a plecat de la locul accidentului, a fost reţinută pentru 24 de ore pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.

În 20 februarie, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel la SNUA 112, despre producerea unui accident de circulaţie, soldat cu victime omeneşti.



„În fapt, în timp ce un bărbat se deplasa în calitate de biciclist pe strada Republicii, din municipiul Roşiori de Vede, ar fi fost acroşat de un autoturism, care ar fi părăsit locul accidentului după producerea acestuia”, precizează sursa citată.



Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate şi pentru recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.



În urma verificărilor, poliţiştii au identificat şoferul maşinii implicate în accident, o femeie de 38 de ani. Aceasta a fost testată cu aparatele alcooltest şi drugtest, rezultatele fiind zero.



În urma administrării probelor, femeia a fost reţinută pentru 24 de ore.



Cercetările continuă.

