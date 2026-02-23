Tânără reţinută după ce şi-a atacat iubitul cu un cuţit

O tânără de 18 ani a fost reţinută pentru tentativă de omor după ce şi-a atacat iubitul cu un cuţit.

Incidentul între tânăra de 18 ani şi iubitul său, care are 23 de ani, au avut loc în 21 februarie, în imobilul în care cei doi locuiau împreună, în localitatea Budila din judeţul Braşov.

„Pe fondul unui conflict spontan, inculpata, în vârstă de 18 ani, l-a înjunghiat pe concubinul său cu un cuţit în zona toracică, o singură dată, în urma înjunghierii victima prezentând pneumotorax şi hemopericard”, arată date făcute publice, luni, de procurori.

Tânăra este cercetată pentru violenţă în familie, în forma tentativei de omor. Ea este reţinută, iar luni un complet de judecată va decide dacă admite sau nu propunerea de arestare preventivă formulată pe numele ei.

