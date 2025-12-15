Meningita meningococică se poate transmite prin sărut: ce trebuie să știe adolescenții și tinerii

Meningita bacteriană este o infecție gravă a sistemului nervos, care poate să apară brusc și să amenințe viața, chiar și la persoane tinere și sănătoase. În mod surprinzător, bacteria responsabilă de meningita meningococică se poate transmite printr-un simplu sărut, ceea ce face ca adolescenții și tinerii să fie cel mai expuși acestui risc.

Deși boala debutează adesea ca o viroză banală, simptomele pot escalada rapid. Conf. univ. dr. Violeta Briciu, medic primar boli infecțioase, explică: „Meningitele pot să apară în plină stare de sănătate. Persoana se simte bine și brusc apar durerea de cap, o durere foarte intensă, care nu cedează la antiinflamatoare precum paracetamol sau ibuprofen – durerea este resimțită ca o cască strânsă pe cap. Unii pacienți dezvoltă fotofobie, senzația de lumină supărătoare.”

Cei mai mulți pacienți prezintă semne ușoare, însă o parte dezvoltă infecția sistemică – meningita meningococică – care afectează membranele ce înconjoară creierul și măduva spinării și poate implica și sângele. Această formă poate fi rapid amenințătoare de viață, chiar la tineri sănătoși.

Un simplu sărut, o cale de transmitere a bacteriei

Conf. univ. dr. Emilian Popovici de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara subliniază: „Se poate transmite prin contact cu secrețiile persoanei purtătoare. Statisticile arată că portajul bacteriei variază între 5 și 10% din populația globală. Transmiterea este foarte facilă, mai ales că este o bacterie care se găzduiește în nazofaringe. Persoana poate fi asimptomatică, dar dacă apare o depresie imunitară, bacteria declanșează boala.”

Aceasta înseamnă că o persoană poate conviețui cu bacteria fără simptome evidente, dar în anumite condiții, cum ar fi stresul sau scăderea imunității, infecția se poate manifesta brusc.

Vaccinarea – cea mai sigură protecție

Imunizarea împotriva meningitei meningococice se face o singură dată în viață și are două beneficii majore: protejează persoana vaccinată și reduce numărul purtătorilor asimptomatici, limitând transmiterea bacteriei în comunitate. Din păcate, vaccinurile nu sunt decontate de sistemul public de sănătate, ceea ce poate reduce accesul la imunizare.

Medicul primar ORL Dr. Silviu Oprescu atrage atenția: „Cele mai comune tulpini de meningită la noi sunt cele din categoria B, pentru care avem un vaccin eficient. Este important ca copiii, adolescenții și tinerii să fie vaccinați, pentru a preveni apariția bolii.”

De ce adolescenții și tinerii sunt cei mai expuși

Tinerii și adolescenții sunt cei mai expuși riscului din cauza comportamentului social – apropiere fizică, sărut, frecventarea spațiilor aglomerate și lipsei unei imunități mature împotriva acestei bacterii. Vaccinarea timpurie poate reduce semnificativ riscul de infectare și complicațiile severe.

Concluzie

Meningita meningococică rămâne o boală gravă, care poate surprinde chiar și persoanele sănătoase. Contactul apropiat, inclusiv prin sărut, poate fi suficient pentru transmiterea bacteriei. Vaccinarea, prevenția și conștientizarea simptomelor sunt esențiale pentru protecția personală și a comunității.

