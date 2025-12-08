Plante care înfloresc iarna



Toți iubitorii de plante se întristează la venirea iernii, însă și în sezonul rece putem să avem o grădină înflorită și colorată. Iată un scurt ghid al plante iubitoare de temperaturi scăzute, care adaugă culoare balcoanelor sau grădinilor în perioadele reci.

Caprifoi de iarnă

Lonicera fragrantissima face flori parfumate, de culoare alb-crem, pe ramuri aproape desfrunzite, care atrag ca un magnet bondarii activi în timpul iernii. Acestea sunt uneori urmate de fructe de o culoare roșu-mat.

Helleborus sau trandafirul Crăciunului

Helleborus, spânzul sau trandafirul Crăciunului sunt denumirile plantei ce nu doar că rezistă iarna, ci chiar înflorește de la sfârșitul lunii Decembrie până în Martie. Helleborus este foarte iubit fiindcă se îngrijește ușor chiar la tine acasă, rezistă la temperaturi scăzute până la -15℃ și surprinde prin florile apărute în cele mai întunecate perioade ale anului, când totul este înghețat. Se poate planta vara, chiar și toamna, în zone luminoase și se udă regulat în perioadele calde ale anului.Helleborus sau spânzul este primul din familia lui care înflorește, de obicei, în ianuarie, dar ocazional chiar de Crăciun. Este o plantă perenă, veșnic verde, înaltă de doar 30 cm. Florile mari, rotunde, sunt colorate în alb, roz, verde sau purpuriu închis și sunt prevăzute cu două-trei bractee. Chiar și după perioada de înflorire, capsulele cu semințe pot avea rol decorativ.

Panseluțe

Viola are o creștere lentă și este și ea o plantă perenă. Majoritatea soiurilor înfloresc primăvara și vara, dar unele au fost crescute pentru a înflori iarna. Cea care înflorește iarna face flori mai mari și mai frumoase, cu frunze în formă de inimă. Florile colorate, adesea bicolore, au în centru puncte mai întunecate. Un strat de paie presărat înainte de primul îngheț ajută florile să reziste și mai bine. Pentru a înflori continuu, au nevoie de umezeală moderată și de lumină indirectă, așa că se simt foarte bine pe o verandă sau într-un balcon închis.

Omag

Este cunoscut și ca aconitul de iarnă, iarba-bubei, iarba-coifului, iarba-rea sau năpușor și este o plantă cu proprietăți analgezice, deosebit de otrăvitoare. Aconitum napellus, denumirea științifică a acestei specii de plante, înseamnă lance sau suliță, iar extractul ei era folosit pe vremuri de luptători pentru a înmuia vârfurile săgeților. Ciorchinii de culoare albastru-violaceu sau galben-auriu se scutură rapid și formează un covor dramatic chiar când primii ghiocei încep să înflorească. Omagul este protejat prin lege, fiind pe cale de dispariție.

Daphne

Daphne odora este un arbust ușor de recunoscut datorită florilor roz, tubulare, cu un miros puternic, și frunzelor sale strălucitoare. Crește cel mai bine în soluri drenate, în soare puternic sau semiumbră și poate rezista și la temperaturi negative. Daphnele sunt potrivite pentru a fi crescute în ghiveci și pentru a decora grădini mici, cu pietriș.

Mahonia

Mahonia aquifolium este o plantă decorativă de mici dimensiuni, originară din America de Nord, cu frunze persistente și în timpul iernii, lucioase, cu marginile spinos-dințate, de un verde-întunecat, care toamna devin purpurii. Florile sale galbene, parfumate și mici ornamentează iarna zonele urbane. Mahonia este cunoscută și sub numele de „strugurii de Oregon”, datorită fructelor sale comestibile, sub formă de boabe, dispuse în ciorchini – specia este des întâlnită în statul american Oregon.

Calluna

Calluna vulgaris este o plantă perenă, cu o creștere lentă, și este des întâlnită în grădinile iubitorilor de natură. Aceasta este apreciată datorită florilor intens colorate ce rezistă chiar și la temperaturi scăzute, colorând curtea ta în cele mai frumoase nuanțe de roz și alb.

Ciclamele

Sunt flori care „hibernează” vara, perioadă în care nu au nevoie de îngrijiri speciale. Dacă în zilele toride se usucă și dorm , la începutul iernii încep să apară frunzele, urmate de flori în jurul lunii ianuarie. Ciclamele sunt extrem de rezistente la ger și pot trece cu bine și peste temperaturi de -25 °C, dacă sunt acoperite cu zăpadă. Plantate în ghiveci, ele preferă încăperile răcoroase. Florile au nevoie de lumina soarelui, însă nu tolerează razele directe ale acestuia.

Gaultheria

Cunoscută și sub numele de „afin de iarnă” sau „strugurel de zăpadă”, este cunoscută pentru rezistența sa în timpul iernii și pentru faptul că poate supraviețui la temperaturi destul de scăzute. Gaultheria procumbens, care este cea mai cunoscută specie, este originară din America de Nord și este adaptată la ierni reci. Pentru a ajuta planta Gaultheria să reziste iernii, poți aplica un strat de mulci în jurul acesteia pentru a păstra temperatura solului și pentru a preveni fluctuațiile de temperatură. De asemenea, în situații extreme, poți proteja planta de vânturile puternice și de îngheț prin acoperirea ei cu un material de protecție.



Skimmia Japonica sau Liliacul Japonez

În ghiveci sau plantată direct în grădină, poți alege Skimmia Japonica care va rezista iarna la temperaturi de până la -15℃. Numită și Liliac Japonez, această plantă cucerește prin micile flori, dar și prin frunzele parfumate ce conțin uleiuri esențiale. Preferă solul ușor acid, bine drenat și se plantează în semi-umbră. Poate crește între 1 și 1,5m înălțime iar fructele roșii vor rezista pe tot parcursul iernii, colorând grădina ta.

Iasomia de iarnă

Iasomia de iarnă este o plantă originară din partea de nord a Chinei, cu ramuri lungi, ce dau aspect de plantă curgătoare, colorând gardurile caselor. Și-a câștigat popularitatea datorită rezistenței la temperaturi scăzute, dar și a florilor galbene ce apar înaintea frunzelor. Acest arbore foios se poate dezvolta foarte frumos și în ghiveci, ajungând la dimensiuni de 1-1,5 metri.

Erica

Erica gracilis face parte din aceeași familie cu Calluna și este o altă plantă perenă ce înflorește toamna și rezista pe timpul iernii, florile colorând grădinile și în zilele cu temperaturi de -8℃ sau cu vânt. Erica iubeşte frigul şi înfloreşte bogat, decorând grădina pe timp de iarnă. Florile ca niște clopoței minusculi cresc des pe ram și pot avea culori de la alb la roșu intens, trecând prin toate nuanțele de roz și lila și rezistând foarte bine sub zăpadă. Planta crește în tufe compacte, cu formă globulară, care pot atinge între 20 și 150 cm înălțime.