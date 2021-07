Sfaturi de vacanţă pentru proprietarii de animale de companie

Călătoriile cu animalele de companie sunt din ce în ce mai frecvente, având în vedere că în Uniunea Europeană sunt 64 de milioane de pisici și 66 de milioane de câini. Ceea ce înseamnă că o familie din patru are un animal de companie. Totuși, proprietarii de animale de companie trebuie să fie atenți, deoarece o astfel de călătorie necesită o planificare riguroasă și o stare perfectă de sănătate a animalului.

Dacă vă planificați o vacanță împreună cu animalul dumneavoastră de companie, inițiativa Protect Our Future Too (POFT) are 7 sfaturi esențiale care vă vor ajuta să aveți parte de o călătorie fără probleme. Sunt sfaturi foarte importante în special pentru cei care sunt proprietarii recenți ai unui animal de companie – oameni care au adoptat un animal în perioada restricțiilor COVID – pentru că aceștia nu au experiență. Dacă plecați la drum împreună cu animalul de companie, trebuie să țineți cont de câteva aspecte.

Vizita la medicul veterinar

Programați o vizită la medicul veterinar înainte de a călători, pentru a vă asigura că animalul dumneavoastră de companie este sănătos și vă poate însoți, că are schema de vaccinare la zi (în special vaccinarea antirabică), la fel și tratamentele de rutină, precum cel împotriva puricilor, căpușelor sau paraziților intestinali. Odată cu modificările climatice și vremea tot mai caldă, este din ce în ce mai important ca animalele de companie să fie protejate de paraziți pe tot parcursul anului.



Gianluca D’Amico, Doctor în medicină veterinară în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, a subliniat: „Dacă proprietarii de animale de companie plănuiesc o vacanță în străinătate, este important să știe ce paraziți există la locul de destinație. Schimbările climatice determină o prezență sporită și extinsă a căpușelor în toată Europa, ceea ce înseamnă că pericolul reprezentat de căpușe există pe tot parcursul anului.”

Pentru a asigura o protecție adecvată, programați o vizită la medicul veterinar cu câteva săptămâni înainte de a pleca în vacanță, pentru a discuta despre tratamentele recomandate împotriva paraziților pe care îi puteți întâlni la destinație. De asemenea, planificarea în avans asigură și perioada necesară creșterii imunității câinelui, având în vedere că unele vaccinuri necesită mai mult timp pentru ca protecția să fie completă.

Documentele necesare

Indiferent dacă alegeți să vă petreceți vacanța alături de animalul dumneavoastră de companie în țară sau în străinătate, trebuie să aveți mereu cu dumneavoastră certificatul de vaccinare antirabic – chiar și pentru un weekend pe litoralul Mării Negre. Un document esențial de călătorie în străinătate este pașaportul UE pentru animalele de companie, a cărui validitate este determinată de validitatea vaccinului antirabic. Mergeți cu pașaportul la medicul veterinar pentru a nota toate vaccinurile, împreună cu carnetul de vaccinuri. De asemenea, nu uitați că microcipul este o condiție de intrare în statele membre UE. Verificați și regulile de intrare stabilite de fiecare țară în parte pentru animalele de companie, pentru că un simplu detaliu neștiut vă poate obliga să vă întoarceți acasă.

Călătoria

Dacă plecați în călătorie cu mașina, nu uitați că animalele trebuie să fie și ele în siguranță. De exemplu, nu lăsați câinele să scoată capul pe geam în timpul deplasării, pentru că acest lucru îi poate afecta ochii sau urechile. Cel mai sigur și la îndemână mod de a vă transporta animalul de companie în siguranță este o cușcă de călătorie, suficient de mare și bine ventilată. Cel mai important lucru este să nu vă lăsați niciodată animalul de companie în mașină, deoarece în căldura sufocantă a verii poate suferi un infarct într-un timp foarte scurt.

Dacă ați ales să călătoriți cu avionul, verificați întotdeauna regulile companiei aeriene și asigurați-vă că sunteți bine informat înainte de a porni la drum.

Familiarizarea și explorarea

Luați cu dumneavoastră obiecte îndrăgite ale animalului de companie, cum ar fi o pătură sau jucării. Acestea îi vor oferi o senzație de siguranță chiar și într-un loc în care nu a mai fost. De asemenea, oferiți-i posibilitatea de a explora noul mediu fără a-l grăbi. Nu lăsați animalul de companie singur o perioadă prea mare de timp – poate fi afectat de schimbări și poate suferi de stres.

Informați-vă asupra regulilor și condițiilor impuse de unitatea de cazare – este bine să verificați de două ori înainte de a face o rezervare. De asemenea, este bine să întrebați ce documente sunt necesare pentru rezervare și dacă vor fi și alte animale de companie în unitate, în aceeași perioadă.

Informațiile utile

Asigurați-vă că la destinație aveți tot ce trebuie pentru nevoile animalului de companie, inclusiv dacă există un serviciu de urgență veterinară. Verificați dacă animalul dumneavoastră de companie este microcipat, pentru a-l putea găsi mai ușor în cazul în care se rătăcește.

Asigurați-vă că animalul dumneavoastră de companie poartă mereu o zgardă de identificare cu detaliile dumneavoastră de contact și detalii despre certificatul de vaccinare.

Mâncarea sănătoasă

Păstrați aceeași dieta de acasă și luați cu dumneavoastră mâncarea obișnuită a animalului de companie. Este important să îi mențineți aceeași rutină, aceeași hrană. În plus, nu trebuie să uitați să aveți la îndemână apă proaspătă, chiar și în timpul călătoriei.

Călătoriile nu sunt indicate tuturor animalelor

Chiar dacă o călătorie împreună cu animalul de companie garantează experiențe memorabile, este important de știut că pisicile, iepurii și unele rase de câini, care nu obișnuiesc să călătorească, sunt animale care nu ar trebui luate în vacanță. Întrebați medicul veterinar despre hotelurile pentru animale de companie sau căutați pe cineva să aibă grijă de el cât sunteți plecat.