(VIDEO) Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 4 – 10 Aprilie

The Amateur / Amatorul Avanpremiera

Regia: James Hawes

Cu: Caitriona Balfe, Julianne Nicholson, Rami Malek, Laurence Fishburne

Gen Film: Actiune

Durată: 127 min

Rating: N 15

The Amateur spune povestea unui specialist în criptografie al CIA care convinge agenția, prin șantaj, să-l pregătească și să-i dea undă verde pentru a porni pe urmele unui grup de teroriști care i-au ucis soția la Londra.

Miercuri, Joi 21:10

Drop / Jocul terorii Avanpremiera

Regia: Christopher Landon

Cu: Brandon Tyles, Violett Beane, Meghann Fahy, Jeffery Self

Gen Film: Drama, Mister, Thriller

Durată: 90 min

Rating: N 15

Violet, o mamă văduvă iese, la o primă întâlnire după câțiva ani, dar ieșirea ia o turnură înfricoșătoare când, în timpul cinei, începe să primească mesaje de amenințare pe telefon, făcând-o pe femeie să se întrebe dacă bărbatul fermecător din fața ei este implicat.

Miercuri, Joi 20:35

Moon the Panda / Un panda pe nume Moon Avanpremiera

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Alexandra Lamy, Sylvia Chang, Ye Liu, Nina Liu Martane, Noé Liu Martane

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Tian are doisprezece ani când este trimis la bunica sa din cauza rezultatelor slabe la școală. Departe de oraș, în misterioșii munți ai Chinei, se împrietenește cu un urs panda pe care îl botează Moon. Așa începe o aventuă incredibilă care îi va schimba viața nu doar lui, ci și pe-a familiei sale.

Dublat: Sambata, Duminica 16:20

The Proud Princess / Prințesa și grădinarul Avanpremiera

Regia: Radek Beran, David Lisy

Cu: Anna Fialová, Marek Lambora, Ales Procházka

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Romantic, Dragoste

Durată: 89 min

Rating: AG

Regele Benjamin se îndrăgostește de răsfățata prințesă Carolina. Pentru a-i câștiga inima, trebuie să se furișeze la curtea Regatului de Miazănoapte deghizat în grădinar și să demaște planul sfetnicilor, care vor să uzurpe tronul tatălui Carolinei.

Dublat: Sambata, Duminica, Miercuri, Joi 14:00

Bambi: A Tale of Life in the Woods / Bambi: O poveste din pădure Avanpremiera

Regia: Michel Fessler

Cu: Mylène Farmer

Gen Film: Aventuri, Drama, Familie

Durată: 82 min

Rating: AG

Pornește în aventură alături de Bambi, un pui de căprioară care descoperă lumea pădurii alături de mama și prietenii lui: corbul, iepurele și ratonul.

Sosirea toamnei în pădure aduce cu ea și despărțirea de mama lui, iar tânărul Bambi învață să trăiască de unul singur. Din fericire, își găsește prietena din copilărie, pe Faline, iar mai apoi își regăsește tatăl, un cerb maiestos alături de care află că oricât de mic ai fi, ai o mare putere în tine. Pregătește-te pentru o călătorie de neuitat plină de aventuri și emoții!

Dublat: Sambata, Duminica 13:30

Hansel si Gretel

Regia: Cristian Mihailescu

Cu: Eliza Coralia Lassel, Oana Maria Serban, Valentin Racoveanu, Vicentiu Taranu, Ioana Bitere, Lucia Racoveanu, Jennifer Dumitrascu

Gen Film: Teatru

Durată: 60 min

Rating: AG

Singuri acasa, Hansel si Gretel se joaca, danseaza si canta, pana cand mama lor soseste pe neasteptate. Furioasa, aceasta ii trimite in padure sa culeaga fragi, si dupa ce acestia ies pe fuga, mama lor deplange saracia in care isi duc zilele. Tatal, in schimb, se intoarce voios acasa, caci maturile pe care a reusit sa le vanda le vor asigura hrana in aceasta seara.

Duminica 11:30

A Minecraft Movie / Minecraft: Filmul 3D / 3D MX4D / 3D VIP+

Regia: Jared Hess

Cu: Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Jack Black

Gen Film: Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 106 min

Rating: AG

Bine ați venit în lumea Minecraft, unde creativitatea nu doar te ajută să creezi, ci este esențială pentru supraviețuire! Patru rebeli – Garrett „The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) și Dawn (Brooks) – se luptă cu probleme obișnuite atunci când sunt subit atrași printr-un portal misterios în Overworld: o țară cubică si bizară care se hrănește cu imaginație. Pentru a se întoarce acasă, ei vor trebui să stăpânească această lume (și să o protejeze și de lucruri rele precum Piglini și Zombi) în timp ce se îmbarcă într-o căutare magică alături de un expert creator neașteptat, Steve (Negru).

3D Dublat: Vineri pana Joi 12:50; 15:00

3D Subtitrat: Vineri pana Joi 17:10; 19:20; 21:35

3D Dublat MX4D: Vineri pana Joi 16:30

3D Subtitrat MX4D: Vineri pana Joi 18:50

3D Subtitrat VIP+: Vineri pana Joi 18:00

A Working Man / Un bărbat de onoare 2D / MX4D 2D / VIP+ 2D

Regia: David Ayer

Cu: Jason Statham, Jason Flemyng, Merab Ninidze

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 121 min

Rating: N 15

Levon Cade a renunțat la cariera de militar decorat pentru misiuni extrem de periculoase și acum duce o viață retrasă și liniștită lucrând ca muncitor în construcții. Însă atunci când fiica șefului (singurii oameni de care s-a apropiat) este răpită de traficanți, Levon pornește o misiune aproape imposibilă pentru a o salva, dar descoperă o rețea uriașă de corupție.

2D: Vineri Marti 16:10; 18:40; 21:10

Miercuri, Joi 16:10; 18:40

2D MX4D: Vineri pana Joi 21:00

2D VIP+: Vineri pana Joi 14:50; 20:50

Cocorico / Nuntă cu surprize

Regia: Julien Herve

Cu: Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud

Gen Film: Comedie

Durată: 92 min

Rating: AP 12

Comedia regizată de Julien Hervé spune povestea familiei aristocrate Bouvier-Sauvage. După ce fiica soților Sauvage se îndrăgostește de fiul unui dealer de mașini Peugeot și își anunță intenția de-a se căsători, familia ei se opune vehement.

Vineri pana Joi 17:50

Hoții de subiecte

Regia: Tudor Petremarin

Cu: Ștefan Iancu, Karina Jianu, Dragoș Prundeanu, Ana Toda

Gen Film: Comedie

Durată: 115 min

Rating: AG

Pentru a-și îndeplini visele, patru adolescenți decid să facă bani vânzând online subiectele de la bacalaureat. Sofi vrea să strângă bani pentru a-și plăti facultatea în Elveția, Alex vrea să își construiască propriul studio de înregistrări, Amalia vrea să își impresioneze tatăl senator, iar Tomiță vrea o aventură. Totul merge bine până când toți sunt forțați să înfrunte realitatea și să suporte consecințele.

Vineri pana Joi 15:20; 18:15

The Nutcracker and the Magic Flute / Spărgătorul de nuci și flautul fermecat

Regia: Viktor Glukhushin

Cu: Lyubov Aksyonova, Ryan Andes, Prokhor Chekhovskoy, Aleksey Chumakov

Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic

Durată: 95 min

Rating: AG

Marie își pune o dorință: să devină de aceeași mărime ca jucăria ei preferată, spărgătorul de nuci. Jucăria, însă, este de fapt un prinț vrăjit. Împreună, Marie și prințul vor călători în tărâmul magic al florilor pentru a salva lumea de oamenii șobolan.

Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 14:20

Novocaine / Novocaină

Regia: Dan Berk, Robert Olsen

Cu: Amber Midthunder, Jack Quaid

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 115 min

Rating: N 15

Faceți cunoștință cu Nathan Caine, un amabil angajat al unei bănci, care nu poate simți durerea. Când fata visurilor sale (Amber Midthunder) este răpită, banalul Nate (Jack Quaid) își transformă incapacitatea de a simți durerea într-o forță neașteptată în lupta sa pentru a o recupera.

Vineri pana Joi 20:00

Snow White / Albă ca Zăpada 2D / MX4D 2D / VIP+ 2D

Regia: Marc Webb

Cu: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 111 min

Rating: AG

Adaptare live-action a celebrei animații „Albă ca Zăpada și ce șapte pitici”, bazată pe basmul scris de frații Grimm la începutul secolului al XIX-lea.

2D Dublat: Vineri pana Joi 12:10; 14:30

2D Subtitrat: Vineri, Luni pana Joi 19:00

Sambata, Duminica 16:45

2D MX4D Dublat: Vineri pana Joi 14:10

Black Bag / Operațiunea Black Bag

Regia: Steven Soderbergh

Cu: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Marisa Abela, Naomie Harris, Pierce Brosnan

Gen Film: Drama, Thriller

Durată: 98 min

Rating: AP 12

Când agenta secretă Kathryn Woodhouse este suspectată de trădarea națiunii, soțul ei – de asemenea un agent legendar – se confruntă cu testul suprem: să fie loial căsniciei sale sau propriei țări?

Vineri pana Marti 20:35

Dogs at the Opera / Samson, cățelul detectiv, și misterul coroanei

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Cu: Anna Starshenbaum, Diomid Vinogradov, Garik Kharlamov, Alin Ciupercă, Amalia Uruc, Ştefan Radu

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 80 min

Rating: AG

Opera Metropolitană. Un loc legendar și renumit. Până în ziua de azi, Carmen deține titlul de cel mai faimos balet din lume. Nu este greu de imaginat că, odată ca niciodată, o poveste incredibilă a avut loc la Metropolitan Opera pe fundalul operei Carmen. Într-o zi, un câine al străzii pe nume Samson, în încercarea sa de a se ascunde de hingheri, se refugiază la… Opera Metropolitană.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 11:40; 13:30

Sambata, Duminica 11:40

The Monkey / The Monkey: Blestemul

Regia: Osgood Perkins

Cu: Theo James, Osgood Perkins, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

O serie de morți violente începe după ce frații gemeni Bill și Hal găsesc în podul casei vechea maimuță de jucărie a tatălui lor. Cei doi decid să arunce jucăria și să-și vadă de viețile lor, îndepărtându-se de-a lungul anilor unul de celălalt.

Vineri, Luni pana Joi 16:50; 21:20

Sambata, Duminica 21:20

Flow / Flow – O pisică fără frică

Regia: Gints Zilbalodis

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 89 min

Rating: AG

Flow este o pisică singuratică, a cărei viață se desfășoară liniștit în pădure. Lumea în care trăiește se apropie de sfârșit, iar casa îi este distrusă de un potop. Flow este nevoită să își caute refugiul pe o barcă, alături de alte animale.

În ciuda diferențelor evidente dintre ele, vor forma o echipă imbatabilă, în timp ce barca solitară navighează prin peisaje mistice inundate, iar animăluțele trec prin diferite provocări și pericole pentru a se adapta acestei noi lumi.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00

Mentorii 2D

Regia: Adrian Tapciuc

Cu: Cătălin Bordea, Dorian Popa, Loredana Groza, Radu Bucălae, Mira, Doina Teodoru, Adrian Titieni, Drăcea

Gen Film: Comedie

Durată: 105 min

Rating: AP 12

Mentorii urmărește povestea lui Johnny Baltă, un tânăr imatur și viitor moștenitor al unui imperiu financiar imens, deținut de tatăl său, Dorin Baltă. Nemulțumit de comportamentul superficial al fiului său, Dorin decide să-l dea afară din casă după un accident de mașină și îi cere să dovedească în șase luni că poate deveni un adult responsabil. Johnny, cu ajutorul surorii sale Magda, recurge la mentoratul celor mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. De aici, lucrurile iau o întorsătură neașteptată…

Vineri, Sambata, Luni pana Joi 16:20; 18:30; 20:45

Duminica 18:30; 20:45

Big Trip 3: Race Around the World / Aventură în natură: Marea întrecere

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

După două aventuri, ursul Mik-Mik tânjește după pace cu familia și albinele sale. Dar când o barză neîndemânatică aduce din nou pe lume copilul greșit, visele lui sunt spulberate. Pentru a îndrepta lucrurile, Mik-Mik pornește într-o nouă aventură nebunească pentru a repara încurcătura.

Dublat: Vineri, Luni, Marti 14:00

Captain America: Brave New World / Captain America: Curajoasa lume nouă 3 3D

Regia: Julius Onah

Cu: Anthony Mackie, Harrison Ford, Rosa Salazar, Liv Tyler

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 140 min

Rating: AP 12

După întâlnirea președintelui proaspăt ales al Statelor Unite Thaddeus Ross, Sam se trezește în mijlocul unui incident internațional și trebuie să afle motivele din spatele unui complot global înainte ca întreaga lume să fie învăluită în roșu.

Vineri pana Joi 15:50

Sonic the Hedgehog 3 MX4D 2D

Regia: Jeff Fowler

Cu: Idris Elba, James Marsden, Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey, Keanu Reeves

Gen Film: Actiue, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Sonic, Knuckles și Tails se reunesc împotriva unui nou adversar puternic, Shadow, un răufăcător misterios cu puteri cu care nu s-au mai confruntat până acum. Pentru că abilitățile lor sunt depășite, echipa Sonic trebuie să caute în altă parte o alianță improbabilă.

Dublat: Vineri pana Joi 11:50

Mufasa: The Lion King / Mufasa: Regele Leu 3D

Regia: Barry Jenkins

Cu: Seth Rogen, Aaron Pierre, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Donald Glover

Gen Film: Animatie, Aventuri, Drama

Durată: 125 min

Rating: AP 12

Mufasa: The Lion King ni-l prezintă pe Simba, devenit rege, care a decis ca puiul său să-i urmeze pașii. În același timp, animația explorează originile răposatului tată al lui Simba, Mufasa.

Dublat: Vineri pana Joi 11:15; 13:40

