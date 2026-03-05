18.4 C
Știri de ultima orăLocalDoljCraiovean arestat preventiv pentru pornografie infantilă

Craiovean arestat preventiv pentru pornografie infantilă

De Daniela Moise

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 37 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de pornografie infantilă.

În luna februarie 2026, acesta ar fi deținut și distribuit, cu ajutorul telefonului său mobil, o înregistrare video, pe care ar fi realizat-o în scop sexual, cu o victimă de 5 ani.

La data de 3 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea acestuia.

La data de 4 martie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus arestarea preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile.

