Un copil de 5 ani a căzut în lacul din Parcul Romanescu

Un copil de aproximativ 5 ani a căzut, în această după-amiază, în lacul de la Debarcader din Parcul „Nicolae Romanescu“ din Craiova.

Cinci bărbați au intrat în apă, în ajutorul micuțului, aflat la o distanță de aproximativ 10 metri de mal. Aceștia nu au reușit însă se mai iasă singuri din apă.

Pentru salvarea tuturor persoanelor au intervenit un echipaj SMURD și o ambarcațiune.

Salvatorii i-au scos din apă pe toți și i-au predat ambulantelor. Toate persoanele sunt conștiente și cooperante.

