O judecătoare federală a restricţionat puterile poliţiei de imigrare din statul Minnesota

O judecătoare federală americană a impus, vineri, restricţii poliţiei de imigrare (ICE) din statul Minnesota, la scurt timp după ce Donald Trump a declarat că „nu vede niciun motiv în acest moment” să invoce Legea Insurecţiei, care i-ar permite să folosească armata în contextul protestelor din acest stat.

În decizia sa, judecătoarea federală Kate Menendez ordonă în special agenţilor să nu aresteze sau să reţină în vehiculele lor manifestanţii care „nu obstrucţionează” acţiunea lor, precum şi să nu utilizeze spray cu piper.

Ministerul Securităţii Interne are la dispoziţie 72 de ore pentru a se conforma acestei decizii, informează AFP.

Ministerul Justiţiei anchetează mai mulţi aleşi ai statului pentru obstrucţionarea acţiunilor ICE

În paralel, mass-media americană a relatat vineri că Ministerul Justiţiei anchetează mai mulţi aleşi ai statului, printre care guvernatorul Tim Walz şi primarul Jacob Frey, pentru obstrucţionarea acţiunilor ICE.



Tim Walz şi Jacob Frey insistă că agenţii federali nu sunt bineveniţi în stat şi contestă teza oficială potrivit căreia poliţistul care a împuşcat-o pe Renee Good a acţionat în legitimă apărare, bazându-se pe înregistrări video. Ei cer stabilirea responsabilităţilor în moartea acestei mame de 37 de ani, temându-se că ancheta FBI ar putea fi părtinitoare.

„Folosirea sistemului judiciar împotriva oponenţilor este o strategie autoritară”, a denunţat vineri Tim Walz pe X, în timp ce Jacob Frey a criticat „o încercare evidentă de intimidare” pe aceeaşi reţea socială.

Principalul oraş al statului, Minneapolis, se află în stare de tensiune de la moartea lui Renee Good. Sute de poliţişti s-au alăturat celor aproximativ 2000 de poliţişti deja mobilizaţi în Minnesota. Miercuri, un cetăţean venezuelean a fost rănit de un nou foc de armă tras de poliţie. Operaţiunile, la care civilii încearcă în continuare să se opună, continuau vineri sub ninsoare, potrivit fotografiilor AFP.

Americanii sunt în mare parte în dezacord cu explicaţiile date de administraţia Trump

În Minnesota, „dezbaterea se intensifică în cadrul mişcării de protest cu privire la fermitatea de care trebuie să dea dovadă în rezistenţa împotriva ICE”, a relatat, vineri, un ziar local, Star Tribune. La rândul lor, agenţii federali au tras de două ori, rănind un bărbat venezuelean miercuri şi ucigând-o pe Renee Good săptămâna trecută. Ministerul Securităţii Interne a confirmat vineri moartea, cu două zile înainte, a unui bărbat mexican de 34 de ani, Heber Sanchez Dominguez, în timp ce se afla în detenţia ICE. Cel puţin patru persoane au murit în timpul detenţiei la ICE în acest an, potrivit instituţiei.



Miercuri, avocaţii familiei Renee Good au anunţat deschiderea unei anchete civile, un prim pas către o eventuală acţiune împotriva statului federal. Mai multe sondaje publicate joi arată că majoritatea americanilor consideră „nejustificată” moartea lui Renee Good. Aceste sondaje, în special unul realizat de CNN, arată, de asemenea, că americanii sunt în mare parte în dezacord cu explicaţiile date de administraţia Trump.

Pe plan juridic, secţia locală a organizaţiei pentru apărarea drepturilor civile ACLU a intentat miercuri o acţiune împotriva administraţiei federale, reproşând agenţilor săi locali că „au încălcat drepturile fundamentale ale omului (…), vizând în special comunităţile somaleze şi latino-americane”.

