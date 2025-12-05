Cosmin Vasile: Lucrările la complex sportiv multifuncțional sunt în grafic, în ciuda vremii potrivnice

Președinte Consiliul Județean Dolj, Cosmin Vasile, a prezentat astăzi, într-o postare pe Facebook, stadiul lucrărilor la velodromul indoor din Craiova.

„𝑽𝒊𝒊𝒕𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂̆ 𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒗𝒂̆ 𝒂 𝑪𝒓𝒂𝒊𝒐𝒗𝒆𝒊 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒆𝒔̦𝒕𝒆 𝒑𝒆 𝒛𝒊 𝒄𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒄𝒆, 𝒊𝒂𝒓 𝒊𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒊𝒍𝒆 𝒅𝒊𝒏 𝒔̦𝒂𝒏𝒕𝒊𝒆𝒓 𝒂𝒓𝒂𝒕𝒂̆ 𝒄𝒂̂𝒕 𝒅𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒖𝒍𝒐𝒂𝒔𝒂̆ 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒂𝒔𝒕𝒂̆ 𝒍𝒖𝒄𝒓𝒂𝒓𝒆.

Toată structura subsolului este gata, iar acum se lucrează la planșeul peste parter, la scările principale de acces în tribune, dar și la stâlpii și pereții perimetrali ai tribunelor. Lucrările păstrează ritmul graficului de execuție, în ciuda vremii potrivnice.

La finalul acestui proiect, România va avea primul său velodrom indoor, în cadrul unui complex sportiv multifuncțional ce cuprinde și arenă de atletism de categoria I, multiple suprafețe de joc pentru sporturi de sală și un spațiu dedicate evenimentelor artistice cu până la 8000 de spectatori“, a scris Cosmin Vasile pe contul său de facebook.

Citește și: Premierul Bolojan a cerut un raport clar cu ce s-a întâmplat şi cine este de vină pentru criza apei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa