Ședință de urgență la prefectură pentru ursul din Dolj

Prefectura Dolj a înființat astăzi un grup de lucru operativ care să gestioneze reapariția unui urs în județul Dolj. Prima măsură luată este informarea primăriilor din județ să fie pregătite de intervenție.

„În contextul noii apariții a ursului pe raza județului Dolj, Prefectul Județului Dolj, Dan Diaconu, a convocat, în cursul acestei zile, o ședință de lucru cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în gestionarea unor astfel de situații. Prefectul județului a cerut ca fiecare structură responsabilă să fie pregătită în orice moment pentru intervenție, solicitând totodată clarificări privind delimitările fondurilor funciare și responsabilitățile directe ce revin fiecărei instituții.

Pentru o coordonare rapidă și eficientă, a fost constituit un grup de lucru operativ, format din reprezentanți ai AJVPS Dolj, Gărzii Forestiere, Direcției Silvice, IPJ Dolj, IJJ Dolj, DSV Dolj, ISU Dolj și ai Instituției Prefectului Județului Dolj”, se arată într-un comunicat de presă al Prefecturii Dolj.

Mor-mor de grija ursului

Primarii din județ vor fi informați despre evoluția situației. „În vederea unei informări corecte și imediate la nivel local, astăzi va fi transmis un mesaj către toți primarii, viceprimarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale din județ, prin care se atrage atenția asupra reapariției ursului și se solicită mobilizarea, la nevoie, a echipelor de intervenție. De asemenea, luni dimineață, toți primarii din Dolj vor primi prin corespondență electronică procedura detaliată ce trebuie aplicată în asemenea cazuri, având în vedere că, potrivit OUG nr. 81/2021, aceștia dețin calitatea de conducători ai echipelor locale de intervenție”.

Și, ca să stați liniștiți că nu ursul nu poare reprezenta un pericol, Instituția Prefectului Județului Dolj transmite cetățenilor „asigurarea că situația este monitorizată cu maximă atenție și că toate structurile abilitate sunt pregătite să acționeze în sprijinul și pentru siguranța comunității”.