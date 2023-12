Noul târg de vechituri, afacerea liderului romilor

Schimbări majore pentru târgul de vechituri care a funcţionat până în luna decembrie în cartierul craiovean 1 Mai. După ce Primăria Craiova a luat decizia să evacueze comercianţii de pe platforma care îi aparţine pentru a amplasa staţii de încărcare pentru autobuzele electrice, liderul romilor, Romeo Tiberiade, a speculat imediat nevoia comercianţilor de a avea un spaţiu unde să îşi vândă marfa şi a transformat pierderea chiriei încasate până acum de SC Pieţe şi Târguri Craiova în câştig propriu. Acesta a închiriat un spaţiu la Făcăi, în imediata apropiere a depozitului de cherestea şi a construit rapid tarabe cu acoperiş, apoi le-a pus la dispoziţia comercianţilor pentru închiriere. De astăzi, marfa va începe să apară pe tarabe.

Tiberiade a închiriat terenul pe care a amenajat târgul

Târgul Municipal Zilnic din Craiova s-a mutat de pe terenul primăriei, aflat în cartierul 1 Mai, tocmai la Făcăi, pe un teren privat, în aceeaşi zonă în care se organiza târgul săptămânal, în fiecare zi de luni. Aşadar, chiria pe care o încasa primăria de la comercianţii din târg, va ajunge acum în conturile firmei liderului romilor, Romeo Tiberiade. Acesta cunoştea foarte bine nevoia comercianţilor de a-şi vinde marfa şi le-a pus la dispoziţie un spaţiu pe care, la rândul său, l-a închiriat. Între timp, a mai apărut un spaţiu privat pe strada Râului, pe care proprietarul vrea să îl transforme tot în târg. Însă, Tiberiade spune că are deja cerere pentru toate tarabele pe care le-a pus la bătaie şi că va mai construi altele.

Toate tarabele din târg sunt deja închiriate. Cât este chiria?

Joi de dimineaţă era agitaţie în noul târg. Marfa nu era scoasă la vânzare, însă mulţi dintre comercianţi veniseră pentru a-şi pune la punct tarabele. Băteau scânduri, aliniau tarabe, iar mulţi dintre ei deja veneau cu maşinile pline cu produse. Alături de ei a fost şi Romeo Tiberiade pentru a se asigura că lucrurile merg bine.

„Astăzi (n.r. – joi) am fost şi am făcut curăţenie în 1 Mai. Au fost mulţi cârcotaşi, duşmani, care au spus că au plecat ţiganii de acolo şi au lăsat dezastru. Când să strângă? Târgul s-a închis pe 24 decembrie. Pe 25 a fost deja Crăciunul, pe 27 au venit aici să le dau locurile să le îchirieze şi acum am fost să strângem gunoiul. Veau să vă spun că acum nu mai am locuri libere pentru tarabe, dar o să mai construim altele. Acum sunt în jur de 370 de locuri şi poate mai construim în jur de 100. O să plătească pe lună 100 de lei pe loc, aşa cum plăteau şi la Pieţe şi Târguri. Acum, normal, preţurile din toată ţara sunt mult mai mari. Asta e cel mai mic preţ din România.

Eu am închiriat acest teren pe 10 ani, de la proprietar, fiindcă este un teren privat. Avem toate acreditările, fiindcă aici era deja târg. Acum firma mea a mai luat documentele care mai erau necesare. Avem şi zonă de magazine alimentare, zonă de tarabe. De asemenea, toalete şi zonă în care vor veni comercianţii care îşi întind marfa pe jos. Nu mă interesează cine a mai amenajat teren pentru târg, noi avem aici totul închiriat deja. Eu mi-am deschis aici şi le-am dat libertatea să se ducă să vândă unde vor ei. Comercianţii vor avea gratuitate până pe 1 martie“, a spus Romeo Tiberiade.

Comercianţii încă tânjesc după zona din 1 Mai

Comercianţii din târg nu sunt tocmai încântaţi de mutare şi consideră că aveau mai mult vad în 1 Mai. „Ce putem să spunem? Muncim aici ca să ne punem la punct tarabele şi să ne punem marfa la vânzare cât mai repede. Suntem cu ea în maşini. Era mai bine în 1 Mai, normal. Era în cartier şi multă lume venea pe jos să cumpere, eram în oraş. Acum suntem departe de oraş, e mai greu de ajuns aici. Dar asta e situaţia, ce să facem?“, a spus un comerciant care lucra de zor la ultimele detalii ale tarabei închiriate.

Cu toate acestea, vâzându-se evacuaţi, vânzătorii au ales să îşi urmeze liderul. Aşa că s-au îndreptat către târgul de la Făcăi, mai ales că mulţi dintre cumpărători obişnuiau să meargă să cumpere produse în fiecare luni, de la târgul săpămânal.

Un alt avantaj este faptul că de curând s-a deschis, exact în aceeaşi zonă, o piaţă agroalimentară, care a absorbit toţi comercianţii aflaţi în piaţa de legume şi fructe din incinta târgului din 1 Mai. Practic, în această zonă de la Făcăi va fi aceeaşi varietate de produse ca în Târgul Municipal. Ba mai mult, piaţa de legume şi fructe oferă condiţii mult mai bune faţă de platforma din 1 mai, acolo unde comercianţii vindeau direct din dube sau tiruri.

