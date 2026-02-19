Ministerul Educației: Vacanța școlară din această perioadă are scopul de a echilibra perioadele de învățare

Ministerul Educației și Cercetării a precizat joi că vacanța școlară din această perioadă, stabilită la nivel județean, are scopul de a echilibra perioadele de învățare și de a preveni suprasolicitarea copiilor, neavând o tematică anume sau o destinație specifică.

‘Continuăm seria clarificărilor din cadrul rubricii ‘PUNCTUL de informare EDU’ cu câteva precizări legate de vacanța din această perioadă, mai precis de sintagma ‘vacanță de schi’ folosită în spațiul public. Vacanța școlară din această perioadă, stabilită la nivel județean, are scopul de a echilibra perioadele de învățare și de a preveni suprasolicitarea copiilor, neavând o tematică anume sau o destinație specifică’, au precizat reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, pe pagina de Facebook a instituției.

Sintagma „vacanță de schi“ nu figurează în documentele oficiale emise de Ministerul Educației

Potrivit acestora, sintagma „vacanță de schi“ folosită în spațiul public cu referire la această perioadă nu figurează în documentele oficiale emise de Ministerul Educației și Cercetării și nu reflectă scopul măsurii.

Anterior organizării pe module (intervale de învățare), când anul școlar era structurat în două semestre, această perioadă corespundea vacanței intersemestriale.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, această vacanță intermodulară poate fi stabilită de inspectoratele școlare județene și al municipiului București în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie.

