Sondaj: Peste 70% dintre români cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită

Cel mai recent sondaj realizat de INSCOP Research, în perioada 28 ianuarie – 6 februarie, arată că peste 70% dintre români cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită.

Referitor la „direcția țării”, 22,2% dintre respondenți sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună (față de 20% în noiembrie 2022, 23,4% în noiembrie 2023, 30,3% în octombrie 2024 și 24,1% în noiembrie 2025). 73,1% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită (față de 74,8% în noiembrie 2022, 68,6% în noiembrie 2023, 61,1% în octombrie 2024 și 66,3% în noiembrie 2025) și 4,7% nu știu sau nu răspund (față de 5,3% în noiembrie 2022, 8% în noiembrie 2023, 8,6% în octombrie 2024 și 9,6% în noiembrie 2025), potrivit Agerpres.

Sunt optimiști cu privire la direcția țării mai ales votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Sunt pesimiști cu privire la direcția țării în special votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Sursele de îngrijorare

În ceea ce privește sursele de îngrijorare, sondajul arată că 32,2% dintre români precizează corupția drept cea mai importantă problemă care îi îngrijorează (față de 21,5% în noiembrie 2023). 23,6% menționează creșterea prețurilor (față de 23,6% în noiembrie 2023), 13,4% starea de sănătate proprie și a familiei (față de 18,1% în noiembrie 2023) și 11,7% starea sistemului de educație (față de 14,3% în noiembrie 2023).

Indică lipsa locurilor de muncă 9,8% (față de 11,7% în noiembrie 2023), războiul din Ucraina – 6,9% (față de 9% în noiembrie 2023) și starea infrastructurii – 0,7% (față de 1% în noiembrie 2023). Ponderea nonrăspunsurilor este de 1,6% (față de 0,8% în noiembrie 2023).

Aleg ca principală sursă de îngrijorare corupția mai ales votanții USR și AUR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București, angajații din sectorul public. Precizează creșterea prețurilor drept cea mai importantă problemă care îi îngrijorează în special votanții PSD, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și medie, locuitorii din mediul rural.

Votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani și cei cu educație primară menționează într-o proporție mai mare ca restul populației starea de sănătate proprie și a familiei drept sursă principală de îngrijorare. Mai ales votanții PNL și persoanele de peste 60 de ani consideră războiul din Ucraina drept cea mai îngrijorătoare problemă.

Date despre cercetarea sociologică

Joi a avut loc, în cadrul unei conferințe de presă, prezentarea completă a datelor din cercetarea sociologică „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, realizată de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie, la solicitarea New Strategy Center.

Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 1.100 de persoane. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.