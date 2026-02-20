Microneedling medical pentru riduri fine și pete: Ghidul medicului dermatolog Cristina Popa | Wanderma Clinic

Dincolo de iluzia perfecțiunii de pe rețelele sociale, tot mai mulți pacienți își doresc libertatea de a ieși din casă fără fond de ten. Un ten care arată impecabil în lumina naturală, nu doar pe ecranul telefonului, a devenit noul ideal estetic. În Craiova, Wanderma Clinic s-a impus ca un reper pentru dermatologia modernă tocmai prin această abordare: tratamente naturale, care să ducă pacientul la cea mai bună versiune a sa.

Deși tehnologia a avansat spectaculos, procedura de Microneedling (Dermapen4) rămâne un pilon central în estetica medicală. Dar nu singură, ci potențată de combinații inovatoare. Dr. Cristina Popa, medic dermatovenerolog în cadrul Wanderma Clinic, explică mecanismele din spatele acestor tratamente și cum pot ele transforma radical aspectul tenului.

O procedură medicală, nu doar un trend

Microneedling-ul medical este o procedură complexă. Potrivit medicului, aceasta nu este o simplă modă, ci o metodă biologică de reconstrucție a pielii.

„Este, fără îndoială, un tratament medical fundamental. La Wanderma, folosim dispozitivul Dermapen4, considerat standardul de aur în domeniu. Principiul este pe cât de simplu, pe atât de eficient: aparatul creează mii de micro-canale verticale în piele, la adâncimi controlate microscopic. Această «traumă» controlată păcălește practic pielea să creadă că a fost rănită, declanșând o cascadă naturală de vindecare. Rezultatul este o producție masivă de colagen nou și elastină, obligând țesutul să se regenereze din interior spre exterior”, explică Dr. Cristina Popa.

Secretul stă în „cocktail-ul” personalizat

Diferența dintre un tratament banal și unul cu rezultate spectaculoase nu o face doar dispozitivul, ci substanțele active introduse în profunzimea dermului. Medicii de la Wanderma pun un accent major pe personalizarea fiecărei ședințe, refuzând abordarea „la bandă”.

„Un aparat Dermapen poate fi folosit de mulți, dar substanța pe care o introducem în piele prin acele micro-canale face diferența. Pielea unui pacient cu cicatrici post-acneice are nevoi complet diferite de cea a unei persoane care dorește luminozitate și efect anti-aging. De aceea, am dezvoltat protocoale combinate, folosind microneedling-ul ca un vehicul pentru ingrediente active potente”, subliniază medicul dermatovenerolog.

Cele 4 combinații de top din clinică

În funcție de nevoile tenului, dr. Cristina Popa recomandă patru direcții majore de tratament, fiecare cu beneficii distincte:

1. Terapia Vampir (Dermapen + Plasmă proprie – PRP): Aceasta este considerată varianta supremă pentru regenerare.

„Este preferata mea pentru regenerare totală. Recoltăm o cantitate mică din sângele pacientului, îl centrifugăm pentru a obține plasma bogată în trombocite și factori de creștere, și o introducem în piele. Este «aur biologic». Vindecarea este mult mai rapidă, iar strălucirea tenului este vizibilă la câteva zile după procedură”, detaliază Dr. Cristina Popa.

2. Vârful de lance în regenerare: Dermapen + Exozomi: Dincolo de protocoalele clasice, clinica a introdus recent cel mai avansat tratament disponibil la nivel global în medicina regenerativă: terapia cu exozomi. Deși este o procedură încă rară în clinicile din Craiova, ea reprezintă viitorul în refacerea celulară.

„Exozomii reprezintă, în acest moment, inovația absolută în dermatologia estetică, un subiect de super-actualitate la nivel mondial. Pe scurt, ei sunt «mesagerii» inteligenți care comunică direct cu celulele noastre, dictându-le celor îmbătrânite sau lezate să se repare. Este un protocol pe care l-am adus foarte recent la Wanderma și deja am început să îl integrăm în planurile de tratament ale pacientelor noastre. Ceea ce aduce unic această terapie este o regenerare celulară pură, profundă, o reducere masivă a inflamației și un timp de recuperare mult mai scurt”, dezvăluie Dr. Cristina Popa.

3. Dermapen + Peeling Chimic: O procedură destinată celor care se luptă cu textura neregulată sau porii dilatați.

„Peelingul aplicat imediat după microneedling pătrunde mult mai adânc. Oferă o exfoliere controlată și o reînnoire celulară intensă, fiind ideal pentru pete pigmentare sau cicatrici”, adaugă specialistul.

4. Cocktail-uri de mezoterapie (Vitamine și Antioxidanți) În acest caz, medicul alege fiole sterile cu concentrații mari de acid hialuronic sau vitamine, adaptate exact la ce „cere” tenul în ziua respectivă.

Colagenul se construiește în timp: Câte ședințe sunt necesare?

Un aspect esențial pe care pacienții trebuie să-l înțeleagă este că regenerarea celulară nu se întâmplă peste noapte. Deși pielea arată mai proaspătă imediat după vindecarea inițială, adevărata transformare are loc în straturile profunde.

„Rezultatele se cumulează. Pentru un simplu «refresh» înainte de un eveniment, o singură ședință poate fi suficientă. Însă, pentru tratarea cicatricilor post-acneice sau a ridurilor fine, discutăm despre un protocol medical. De regulă, recomandăm o serie de 4 până la 6 ședințe, spațiate la 4 săptămâni distanță. Acesta este intervalul biologic necesar pentru ca pielea să producă fibre noi de colagen de calitate. Răbdarea este cheia unui ten perfect”, menționează medicul.

Pregătirea de acasă: Ce evităm înainte de tratament?

Succesul procedurii depinde și de responsabilitatea pacientului înainte de a ajunge pe scaunul de tratament. Pentru a maximiza rezultatele și a minimiza iritațiile, dr. Cristina Popa recomandă:

Oprirea acizilor puternici: Cu 3-4 zile înainte, evitați Retinolul sau acidul glicolic acasă.

Cu 3-4 zile înainte, evitați Retinolul sau acidul glicolic acasă. Verificarea pielii: Nu veniți la tratament dacă aveți herpes activ, infecții sau răni deschise pe zona feței.

Nu veniți la tratament dacă aveți herpes activ, infecții sau răni deschise pe zona feței. Hidratarea: Un ten hidratat se reface mai repede.

„O discuție sinceră cu medicul la consultația inițială ne ajută să evităm orice complicație și să setăm parametrii corecți ai aparatului”, adaugă specialistul.

Mitul durerii și recuperarea

Una dintre cele mai mari temeri ale pacienților este disconfortul. Totuși, tehnologia modernă a eliminat în mare parte această problemă.

„Vreau să demontez acest mit: Dermapen-ul modern nu este o procedură dureroasă. Aplicăm întotdeauna o cremă anestezică foarte puternică, care acționează timp de 15-30 de minute. Pacientul simte doar o vibrație, nu durere. Cât despre recuperare, tenul va fi roșu pentru 24-48 de ore, similar cu o arsură solară, dar majoritatea pacienților își pot relua activitatea socială chiar de a doua zi. Depinde de individ”, asigură dr. Cristina Popa.

Rezultate naturale și un ten sănătos

Într-o lume a exceselor estetice, siguranța actului medical și rafinamentul rezultatului sunt prioritare. La Wanderma Clinic, procedurile de microneedling sunt efectuate exclusiv în condiții de sterilitate medicală, dar, mai presus de asta, sunt dozate cu inteligență. Scopul nu este perfecțiunea artificială, ci un ten sănătos, cu o textură fină și o barieră stabilă.

„Nu urmărim să schimbăm trăsăturile, ci să readucem tenul la cea mai bună versiune a sa. Injectarea de plasmă sau aplicarea de cocktail-uri medicale sunt acte de precizie care, făcute cu răbdare, oferă acea prospețime autentică. Pielea are memorie, iar misiunea noastră este să o ajutăm să îmbătrânească frumos, nu să o forțăm”, subliniază dr. Cristina Popa.

Situată în Craiova, Wanderma Clinic este un centru de excelență în dermatologie, chirurgie plastică și estetică medicală, reunind tehnologie de ultimă generație și o echipă de medici specialiști dedicați sănătății pielii.

