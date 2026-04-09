Cel mai recent film al lui Cristian Mungiu, „Fjord”, selectat în competiția de la Cannes 2026

Cristian Mungiu revine la Cannes cu „Fjord”, o producție filmată în Norvegia cu Sebastian Stan şi Renate Reinsve în rolurile principale. Regizorul român a fost premiat cu Palme d’Or în 2007.

Filmul, primul în limba engleză regizat de Cristian Mungiu şi totodată primul „românesc” în care joacă actorul american de origine română Sebastian Stan, a fost selectat joi în competiţia oficială a celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, unde va concura pentru Palme d’Or, cea mai prestigioasă distincţie acordată filmului de autor, potrivit Agerpres.

Pelicula care a fost filmată în mare parte în Norvegia spune povestea soţilor Lisbet şi Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sat dintr-un mic fiord norvegian, unde se împrietenesc cu vecinii lor, soţii Halberg. Copiii celor două familii devin apropiaţi, în ciuda diferenţelor de educaţie şi valori.

Cristian Mungiu spune că filmul este rezultatul unui efort colectiv, al unei coproducţii extinse şi a unei distribuţii internaţionale care au acţionat împreună în cel mai solidar mod cu putinţă.

„Cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi pentru eforturile noastre este această selecţie la Cannes, locul în care cinematograful este respectat, apreciat şi aşteptat ca nicăieri altundeva în lume”, a declarat regizorul, potrivit unui comunicat Mobra Films, citat de Agerpres.

Alături de Sebastian Stan și Renate Reinsve, filmul îi are în distribuție pe Lisa Loven (Force Majeure) și Lisa Carlehed (The Emigrants), dar și pe actorii români Adrian Titieni, Ana Bodea, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban și Jonathan Breazu.

Considerat cel mai important eveniment cinematografic din lume, Festivalul de Film de la Cannes are loc anul acesta între 12 şi 23 mai. În competiţia oficială au fost selectate 22 de filme din peste 2.900 înscrise.

România a câştigat Palme d’Or o singură dată, în 2007, prin filmul 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile, regizat de Cristian Mungiu.

Citeşte şi: Un mire este cercetat după ce a înscenat furtul darului de nuntă